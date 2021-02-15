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薯條別倒在餐盤上吃 速食店員工揭恐怖內幕

編譯中心／綜合報導
很多人到速食店吃薯條會倒在餐盤上。（取材自ingimage）
很多人到速食店吃薯條會倒在餐盤上。（取材自ingimage）

薯條是不少人心目中的「美食聖品」，只要到速食店都很難抗拒的想來一份，很多人和朋友一起分食的時候，都會有一個習慣，就是把「薯條到在餐盤上」，但有速食店員工勸大家最好不要這樣做，因為大多數店員都不會仔細清潔餐盤。

根據中國報報導，有名在速食店打工的馬來西亞網友勸消費者「最好不要把薯條到在餐盤上」，因為餐盤使用很頻繁，店員有時候很忙，不見得會每一個都徹底清潔，通常只會用抹布簡單擦拭，也有其他在速食店打工的人附和，只有在打烊後才會清洗餐盤，平常比較不忙時，也頂多只是噴酒精消毒，接著就鋪上紙讓下一個客人使用。

店員表示，除了店員清潔外，你也不知道上一個客人是怎麼使用這些餐盤的，所以建議食物和餐盤不要直接接觸會比較好，許多人也認為，即使餐盤上有隔著一張紙，還是不適合將食物或是醬料直接放在上面，即使是使用「環保大豆油墨」印製，也難確保有油墨吃下肚的疑慮。

日前，也有美食部落客曾提到，速食店餐盤上鋪的紙，大多數人認為是「宣傳作用」，但近日發現這張紙其實就是「隔離餐盤」作用，上一位客人用完餐盤後，通常是回收，擦拭後再鋪上廣告紙讓下一位來客接著用。

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