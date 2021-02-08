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年夜飯最討厭吃啥？「這道菜」壓倒性奪冠：沒人吃硬煮

編譯中心／綜合報導
長年菜榮登網友最討厭過年菜色。（本報資料照片）
長年菜榮登網友最討厭過年菜色。（本報資料照片）

再過幾天就是農曆年的除夕了，豐盛年夜飯中有幾道菜是常客，但不少網友直指最不喜歡的就是芥菜煮成的長年菜，卻還是年年都會出現。

台灣一名網友發問，過幾天就要吃年夜飯了，家裡有長輩的一定會準備很多菜，有一些常現的菜色像是長年菜、佛跳牆、白斬雞、烏魚子等，不知道大家最討厭看到的年夜菜是哪一道？

大半的網友直指長年菜：「刈菜阿，又苦又不好吃」、「長年菜真的不知弄來幹嘛的，根本沒人吃」、「還不能咬斷」、「長年菜十幾年上桌沒吃過一口」、「都沒人動不知為何硬要煮」，但也有人讚長年菜煮湯很好喝。

另外有人提出其他菜色：「加芋頭的佛跳牆」、「烏魚子，貴又不好吃」、「白斬雞…骨頭比肉多」、「超肥豬蹄膀」、「獅子頭，不知道肉源安不安全」、「整條的魚，冷藏和處理殘渣很麻煩」。

除夕年夜飯裡的「長年菜」是由芥菜煮成，芥菜的葉子又長又大而被選為長年菜，代表延年益壽；芥菜味道有點苦，象徵苦盡甘來，因此成為過年的經典菜色。

特別注意，吃長年菜對於有在服用抗凝血劑香豆素（Warfarin）者要特別注意，該藥物為一種維生素K抑制劑，能抑制體內維生素K的作用，進而延長血液凝固時間，能預防血栓。芥菜等深綠色蔬菜富含維生素K，吃多了可能會抵銷抗凝血劑的效果，造成中風風險增加，因此要避免食用過量。

中風

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