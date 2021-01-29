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花椰菜心不要丟！ 內行網友曝簡單料理「甜又美味」

編譯中心 / 綜合報導
內行網友分享不少花椰菜心的簡單料理。本報資料照片
內行網友分享不少花椰菜心的簡單料理。本報資料照片

花椰菜富含豐富的維生素B群、C，和鈣、磷、鐵、鈉等礦物質，營養價值高加上熱量又低，是不少人喜愛的蔬菜之一，不過花椰菜下方的根莖處因為口感較硬，有些人會切掉後直接丟掉，有網友就好奇問「花椰菜心搭配什麼調味料一起料理更好吃呢？」貼文一出釣出內行曝隱藏版煮法。

原po發文表示，最近買了大量的花椰菜，菜心當然不能浪費，只是平常的煮法不外乎就是兩種，一種是切小丁後炒一炒，再灑上鹽跟胡椒，另一種則是用糖加白醋醃漬，兩種料理都是當做開胃小菜。

原po接著說，除了當作開胃小菜外，大概就是當成煮湯的湯料了，因此好奇問「不知道還能怎麼料理呢？或是搭配什麼調味料一起料理更好吃呢？」

對此，有內行網友無私分享料理菜單，表示「我喜歡切片然後用鹽抓一下，稍稍脫水以後將水份擠掉，然後醬油+一點白糖，做成類似脆瓜的鹹甜口味，或是用蒜泥、白醋、糖、一點鹽、幾粒味精、香油做成涼拌菜，這種做完可以放冰箱放幾天，不會那麼快壞掉」。

另外其他網友則推薦「可以做成花椰菜米」、「燙一燙加水果打蔬果汁，菜味不重很棒」、「涼拌啊，像涼拌大頭菜一樣的作法」、「切細絲清炒」、「花椰菜做什麼就一起做，菜心很甜很好吃」、「跟洋蔥一起打碎加鮮奶油、高湯、鹽、胡椒做蔬菜濃湯」。

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