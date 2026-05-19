楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 台灣文學首例

「臺灣漫遊錄」作者楊双子(左)和英文版譯者金翎(右)。(本報資料照片／記者許君達攝影)

英語文壇盛事、年度國際文學大獎英國「布克國際獎」今天晚間在倫敦公布得主，由台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」勇奪大獎。

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這是首度有台灣文學作品獲頒「布克國際獎」（International Booker Prize），創下台灣文學與「布克國際獎」歷史首例。

在此之前，台灣僅有作家吳明益於2018年以作品「單車失竊記」入圍布克獎初選。

「布克國際獎」獎勵虛構文學創作，參加評選的作品必須是翻譯為英文、並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集。獎金由作者與譯者均分，以彰顯翻譯的重要性。

含「臺灣漫遊錄」在內，2026年「布克國際獎」決選名單總計有6部作品；作品原文多達5種，包含中文、保加利亞文、法文、德文、葡萄牙文。

「臺灣漫遊錄」在英國由獨立出版社And Other Stories出版，今年3月正式啟售。