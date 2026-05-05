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張學良、宋美齡搶收藏…郎世寧 「池蓮雙瑞」拍出2297萬美元

記者陳宛茜／台北即時報導
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郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋...
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。(圖／蘇富比提供)

義大利籍宮廷畫家郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」，5日在蘇富比香港舉槌，以1.8億港元(約2297萬美元)的天價成交，高於預期的1.5億港元。這幅畫由郎世寧在雍正元年為雍正皇帝所繪，看似平凡的靜物畫作，隱含雍正九子奪嫡下的篡位陰影與「天命」符碼，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良、宋美齡等人典藏，一幅畫背後有這麼多故事與傳奇人物，拍出天價毫不意外。

雍正登基之初，政局動盪不安、個人噩運連連。尤其在「九子奪嫡」亂局中，雍正被認為有偽造遺詔、篡位之嫌，面對朝野重重阻力。恰好此時，紫禁城內苑太液池突發異象，池中蓮花盛開，花柄長出雙萼並蒂，出現「同心並蒂之蓮」奇觀。在同心並蒂之蓮綻放的前幾天，雍正才剛聽聞山東小麥豐收的喜訊，獲進獻雙穗的瑞穀數百枝。中國農耕神話將穀物生長的週期隱喻為人的生命，穗則象徵帝王，雙穗瑞穀象徵新皇是皇統正朔。

雙穗瑞穀和並蒂之蓮兩大吉兆的出現，清宮群臣解釋為天意昭彰，雍正乃天命所歸，乃大清正統之君。雍正龍心大悅，命郎世寧將兩大祥瑞以畫紀錄。畫成後郎世寧贏得雍正的信任，奠定他在宮中的地位。

1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，他帶走「池蓮雙瑞」寓居天津。人稱「少帥」的張學良也居於天津，溥儀遂以「池蓮雙瑞」作為政治獻禮送給張學良。張學良又把「池蓮雙瑞」送給民初最顯赫的宋氏家族，由嫁給蔣介石的宋美齡珍藏，近年重現於世。

從「池蓮雙瑞」所蘊含的「天命所歸」政治意涵，不難理解為何這幅畫會在末代皇帝、張學良與宋美齡的手中輾轉流傳。但也令人好奇，以天價買下這幅畫的新主人，是否有對「天命」有所期待?

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