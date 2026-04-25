媽祖畫展十米「螺鈿」巨作吸睛 60輛哈雷衝雲林觀展

素有「媽祖畫家」之稱的雲林藝術家魏幼惠（蕙子），應豐泰文教基金會邀請舉辦「與媽祖有約」展覽，展出121幅作品，其中一幅長達10公尺、融入非物質文化遺產「螺鈿」工藝的巨作，成為全場焦點。（記者陳雅玲／攝影）

素有「媽祖畫家」之稱的雲林藝術家魏幼惠（蕙子），應豐泰文教基金會邀請舉辦「與媽祖有約」展覽，展出121幅作品，其中一幅長達10公尺、融入非物質文化遺產「螺鈿」工藝的巨作，成為全場焦點。25日上午來自約60名來自各地車友騎乘哈雷進場觀展，浩大聲勢引起民眾注意。

25日上午在豐泰文教基金會前董事許家麒號召下，由縣議員林岳璋等人駕駛前導車引領近60輛哈雷機車車隊駛入豐泰文教基金會綠園區，基金會董事長林金陽、立委張嘉郡到場迎接。現場集結哈雷機車總價逾7000萬元，陣容壯觀。

魏幼惠原為珠寶設計師，擅長以紅珊瑚、珠簾等複合媒材創作。身為虔誠媽祖信徒，近年透過藝術重新詮釋媽祖形象。此次展覽121幅作品，展至6月30日，完整呈現其創作歷程。

許家麒表示，雲林難得舉辦大型藝術展覽，因自身熱愛騎乘重機，便號召車友共襄盛舉觀展，此次邀集哈雷自由騎士、哈雷四季、哈雷鋼鐵之翼、哈雷南鐵、哈雷逍遙及印地安女十字軍等6支車隊，原預計108輛出動，因受天候影響，最終約60輛到場，仍蔚為壯觀，車款包含Road Glide CVO、Street Glide、Fat Boy等。

魏幼惠表示，盼藉由藝術拉近民眾與信仰距離。林金陽指出，活動結合重機與媽祖文化，跨界串聯不同族群，有助提升民眾對在地文化的認識。張嘉郡則表示，活動成功匯聚來自全台的哈雷騎士，對雲林文化觀光推廣具有正面效益。

來自各地60輛哈雷機車騎士到雲林欣賞媽祖畫展。（記者陳雅玲／攝影）

素有「媽祖畫家」之稱的雲林藝術家魏幼惠（蕙子），應豐泰文教基金會邀請舉辦「與媽祖有約」展覽，展出121幅作品。（記者陳雅玲／攝影）

來自各地60輛哈雷機車騎士到雲林欣賞媽祖畫展。（記者陳雅玲／攝影）