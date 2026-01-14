我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普打伊朗機率50% 可能襲擊對象曝 但美軍中東軍備有限

川普關稅大刀揮向伊朗貿易國 中國、土耳其恐受衝擊

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

記者陳宛茜／台北即時報導
藝術家代英倫於《人群—回首》中以「白色」作為隱喻，探討人與馬之間關於精神本質與自由的關係。（Bluerider ART提供）
藝術家代英倫於《人群—回首》中以「白色」作為隱喻，探討人與馬之間關於精神本質與自由的關係。（Bluerider ART提供）

今年是馬年，藍騎士藝術（Bluerider ART）推出《天馬 Pegasus》馬年特展，集結來自東、西方32國際藝術家，以「馬」為創作主題，呈現73件全新藝術作品。展覽將於15日上午10時於全球線上平台同步啟動，並於倫敦、台北、上海及洛杉磯4地畫廊同步展出。

藍騎士表示，《天馬 Pegasus》有別於傳統生肖聯展形式，特別邀請來自東、西方的32位當代藝術家，創作73件以「馬」為題的繪畫、雕塑與裝置作品。德國藝術家魯普雷希特．馮．考夫曼（Ruprecht von Kaufmann）以冷暖色調交錯的筆觸，透過作品《The Boxer》呈現馬所帶來的視覺張力；藝術家代英倫於《人群—回首》中以「白色」作為隱喻，探討人與馬之間關於精神本質與自由的關係。

法國藝術家弗朗索瓦・邦內爾（François Bonnel）的《Wild Horses》則以高彩度幾何色塊，轉化馬的形象為富有節奏感的抽象構成，喚起觀者內在的情感共鳴；藝術家李梁晨的《時空山谷》以青綠山水設色表現白馬立於宛若仙境的神秘意境，與自然合而為一。這些作品中的馬不僅是具體形體，更是精神狀態的投射—或奔馳於光影之間，或靜止於時間縫隙，透過線條、色彩與結構，傳遞生命的律動與意志的能量。

藍騎士指出，藍騎士藝術承襲「騎士精神」，以東西方文化中天馬奔馳的生命能量為意象，作為新年度的藝術起點，串聯全球藝術愛好者與藏家，展開一場關於速度、靈性與自由的馬年敘事。《天馬 Pegasus》突破傳統畫廊的地域框架，串聯台北的人文深度、上海的城市能量、倫敦的歷史底蘊，以及洛杉磯的自由氛圍，體現藍騎士藝術 Bluerider ART「藝術融入生活」的全球視野。

●《天馬 Pegasus》展出作品於2026年1月15日上午10:00 (GMT+8) 全球線上同步呈現。線上展廳： https://blueriderart.com/tw/viewingroom/pegasus/

法國藝術家弗朗索瓦・邦內爾（François Bonnel）的《Wild Hor...
法國藝術家弗朗索瓦・邦內爾（François Bonnel）的《Wild Horses》則以高彩度幾何色塊，轉化馬的形象為富有節奏感的抽象構成。（Bluerider ART提供）

洛杉磯 德國

上一則

軍紀思維代入稻田 雲林青農張家銘為傳統農業闢新路

延伸閱讀

大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場

大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場
UCLA迎巨款 地產大亨遺贈4000萬

UCLA迎巨款 地產大亨遺贈4000萬
搖滾巨星大衛鮑伊童年故居 倫敦明年新景點

搖滾巨星大衛鮑伊童年故居 倫敦明年新景點
威善高參議員辦公室舉辦「New Spring 新春」藝術展慶祝農曆新年與馬年精神，1 月 22 日舉行開幕儀式

威善高參議員辦公室舉辦「New Spring 新春」藝術展慶祝農曆新年與馬年精神，1 月 22 日舉行開幕儀式

熱門新聞

憤怒深處的悲傷

2026-01-07 01:00
（圖／太陽臉）

我75歲，不開車開YouTube頻道（上）

2026-01-08 01:00

麻將與失智

2026-01-07 01:00

老夫老妻

2026-01-06 01:00

台灣小妹vs.美國大姐

2026-01-08 01:00

活到八十八

2026-01-10 01:00

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債