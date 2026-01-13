2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

「2028書店從街頭消失」作者小島俊一認為在AI時代可以存活的書店，將是「不只是賣書」的書店，提供與閱讀相關的體驗，將是書店能夠存活的關鍵。（記者陳宛茜／攝影）

兩年後實體書店將消失？大是文化近日引進日本 話題新書「2028書店從街頭消失」，作者小島俊一採訪30位日本出版人，從出版社、中盤商到書店經營者，解讀實體書店接連消失的主因。書中提到實體書店被房租壓垮、辦簽書會沒利潤、退書成本比賣書利潤高、圖書館搶走書店生意等「書店瀕死」現象，跟台灣相當類似，引發出版界熱烈討論。

小島俊一曾擔任日本兩大中盤商之一「東販」的高階主管，也曾操盤協助書店轉型。他指出，日本已有百分之廿六的鄉鎮沒有實體書店，實體書店從1996年巔峰時期的兩萬五千間，縮減到2008年的一萬一千間、 2024年的七千間，如果書店業再不做任何改革，根據書店消失的速度，他推估2028年實體書店將徹底從街頭消失。

談到日本書店面臨消亡，小島認為日本實施多年的「再販制度」是關鍵。再販制又稱「再販售價格維持制度」，根據此一制度，日本書店無法自由變更出版社的定價。小島認為此一制度讓書店失去評估商品價值、靈活經營的競爭力，即使店家處於虧損狀態，也無法自行調整售價。他認為，在書籍和雜誌銷售額節節攀升的輝煌時代，避免書店陷入惡意價格競爭的再販制得以發揮正面作用，但當紙本書愈來愈難銷售的時刻，反而凸顯價格動彈不得的弊端。

日本再販制類似台灣出版界正在爭取的圖書統一定價制度/圖書折扣秩序制，小島的主張與台灣截然相反。對此，台北市出版公會理事長趙政岷認為，圖書統一定價制「利多於弊」，缺點是少了價格操作的彈性，但書地在地關係和客情維繫是重點，也有內容詮釋、其他贈品與活動發表能來帶動銷售。圖書折扣秩序制希望半年內的新書折扣不低於九折。估可以因此讓書店毛利提升約一成五，是店家救命生存的關鍵。

小島提到，出版界普遍缺乏系統性的員工教育培訓制度，是書店和出版社經營的重大危機。趙政岷認為，此一問題在台灣尤其嚴重。台灣出版社以五人以下的微小出版社為主流，本身就難以做教育訓練。加上產業前景不佳、年輕人不願意投入，造成這一年多來各出版社都在喊缺人找不到人。

台北市出版公會三年前在文化部支持下，開了線上一百廿堂「台北出版學校」免費課程，圖書發行協進會也曾開過實體出版研習營，台北書展基金會每年在書展期間舉辦「法蘭克福出版課程」，但趙政岷認為整體上仍然不足。大學裡曇花一現的出版學系所已倒閉，業界缺乏入門系統性學習、分類型專業課程、進階研究與常態性培訓。而台灣既沒有南韓 的出版振興院、也沒有中國大陸的編輯證照資格認定。他認為，台灣有出版自由，但可以在出版專業上更努力，才能有更強的文化影響力與未來前途。

在台灣，不斷有實體書店拉下鐵門，但也有新型態書店接力開張、甚至一間比一間大。如誠品規劃在2026或2027年開一家規模可能超越以往的書店，預告經營模式也會耳目一新。誠品董事長吳旻潔甚至發下豪語，誠品在2028年不但不會消失，還要創造海內外分店合計一年銷售破一千萬書本，在2028年達到年收入3百億的規模。吳旻潔認為，「創造新體驗」是書店長壽的關鍵。

其實「2028書店從街頭消失」作者小島俊一並非預言兩年後實體書店就會人間蒸發，而是認為書店若不進行改革就會消失。而他認為在AI 時代可以存活的書店，將是「不只是賣書」的書店，提供與閱讀相關的體驗，將是書店能夠存活的關鍵。他在書中訪問的日本出版人，提出許多書店改革，如店員要懂得「養書架」、把書店當社群平台經營、店長必須要當個視野廣闊的策展人、舉辦各種活動；甚至把作家當成品牌經營，透過為作家舉辦講座收取費用等。

創辦日本關西書店研究會、每個月固定舉辦書店聚會的荻原浩司提出「養書架」的概念。他認為新世代的書店店員不能只當收銀員，還要打造出能吸引顧客、展現多重魅力的書架。而現在的書店若不能從書以外的商品創造收益，便難以生存。反之，也正因為店裡有書，其他的商品才能因此獲益。書店想要存活下去，書店就得從現在開始為「看不見的價值」投入成本；這些「看不見的價值」，便是各種嶄新的體驗。

書中一位書店店長長崎健一，返鄉接手家族傳承的「長崎書店」，成功讓老店度過經營危機。他將這個日本文豪森鷗外多次造訪的老書店，改造成擁有書店、藝廊、出租空間與活動會場的多元化空間，舉辦各種創新活動，如策畫作家聯展、與在地創作者攜手合作，形容自己對書店的期許是「能在日常造訪、並帶來嶄新發現」的文化空間。長崎的經營理念和誠品類似，將書店視為「創造新體驗」的文化空間。

台北市出版公會理事長趙政岷也認為，書店經營必須橫跨靠書與非書、店內與店外（擺攤、外訂、標案等）、線下與線上等，才能健康快樂存活。