郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

記者陳穎／即時報導
中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）
中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

被「紐約時報」譽為「古典星球上最炙手可熱的藝術家」，中國鋼琴巨星郎朗21日在台北國家音樂廳完成首演，23日將首度前進台中。

郎朗今年1月在巴黎慈善音樂會上再度攜手BLACKPINK成員Rosé，夢幻合作一出場便引爆全球話題；隨後，他以駐館藝術家身分登上紐約卡內基音樂廳，與維也納愛樂、波士頓交響樂團同台演出，6月更與柏林愛樂站上森林音樂會舞台。

赴台演出前夕，郎朗再傳捷報，榮獲丹麥首屆「達芙妮獎」（Daphne Awards），評審團盛讚他不僅在藝術成就上登峰造極，更長年透過音樂教育與公益行動，為當代社會帶來實質改變。

台北場音樂會上半場，郎朗與鋼琴家妻子吉娜．愛麗絲（Gina Alice），在指揮準・馬寇爾率領下，攜手NSO演出聖桑經典「動物狂歡節」。夫妻檔以雙鋼琴形式展現高度默契，生動刻畫獅子的威嚴、天鵝的優雅，將音樂廳化為充滿想像力的聲音動物園，成為全場亮點。

下半場，郎朗帶來成名作柴可夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」。這首作品曾在他17歲時讓樂壇震撼，如今再度詮釋，從磅礡氣勢到細膩層次，展現更成熟、內斂的大師風範，讓觀眾親眼見證奇蹟少年蛻變為世界級藝術家的歷程，掌聲久久不歇。安可曲則獻上最新專輯「Piano Book II」中的〈Mia & Sebastian's Theme〉，溫柔收尾。

結束台北首演後，郎朗將於23日登上台中國家歌劇院舞台，並特別開放正式彩排，邀請300位學子近距離觀摩。郎朗也分享，音樂帶來的不只是技巧，更是一種能影響人生的力量，「沒有音樂教育，就不會有今天的我。」他希望將曾經獲得的支持，化為鼓勵，傳遞給更多年輕世代。

