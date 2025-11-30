我的頻道

教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

國土安全部長：華府阿富汗槍嫌 可能在美「激進化」

朱宥勳寫金門馬祖世代認同掙扎 盼成理解契機

中央社／金門30日電
作家朱宥勳（後中）30日至金門蓊蓊書店分享新作「群島有事」，希望讀完書的本土派或討論台灣命運的同伴，不要輕率說出「把金門馬祖給中國就好這種話」，能有更多互相理解。（中央社）
作家朱宥勳小說「群島有事」描寫在中國軍事威脅下，金門、馬祖青年與上一代政治人物在國家認同、政治選擇中掙扎。朱宥勳說，盼此作品能提供台灣人讀者理解金馬議題契機。

國立台灣文學館與午營聚樂部合作，邀請朱宥勳今天下午至金門蓊蓊書店分享新作「群島有事」。

「群島有事」描寫金門、馬祖等群島青年反對上一代金門政治人物推動「金門、廈門合併施政」公投，並在中國藉口維持秩序出兵金馬前線情勢下，各方勢力如何做出選擇的故事。

朱宥勳接受中央社記者採訪表示，在台海戰爭議題上，台灣海峽是重要防禦關鍵，但金門、馬祖卻是在海峽另一端，「這時候防守優勢反而變成劣勢，而且文化上差異糾葛也同樣複雜。」

針對文化上差異，他舉例，台灣的生活圈基本上可以與中國分開，而金門、馬祖雖因中華民國台灣的體制被聯繫在一起，但地理環境實際與中國廈門和福州有千絲萬縷關係。

朱宥勳說，書中主角是金門、馬祖青年的民主派，理解自身與台灣不同，但內心認同民主價值，「他們是台澎金馬最孤單的一群人，既要面對家鄉傳統觀念，台灣民主派又不理解他們，夾在海峽中像棄子飄來飄去。」

朱宥勳表示，小說透過家庭中親子的理念衝突、嘗試不同可能性的情節，期盼建立出能被理解的人物形象，也希望讀完書的本土派或討論台灣命運的同伴，不要輕率說出「把金門馬祖給中國就好這種話」，如有更多互相理解，可以知道即使想法不同，「但不代表就應該被放棄，他們也不見得願意被放棄。」

朱宥勳說，金門、馬祖與台灣關係的問題可能很難解，一本小說也不至於能改變讀者政治意向，「對台灣讀者來說，我希望這是一個開始，至少能一起想想，也許你會想出比我更好的辦法。」

