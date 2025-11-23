瑞士博物館遭劫 2嫌襲擊保安 偷走數十枚「古羅馬金幣」

瑞士洛桑的羅馬博物館一景。（美聯社）

瑞士 洛桑（Lausanne）一座羅馬博物館日前發生重大劫案，兩名劫匪在閉館前制伏一名安保人員，砸碎陳列櫃，搶走數十枚具有「考古價值」的古羅馬時期金幣。

美聯社報導，當地警方通報，兩名嫌犯在11月18日購票入館後潛伏至閉館前，待其他遊客離場便襲擊了64歲的安保人員，案發時館內除該名未受傷的安保人員外，並無其他工作人員或遊客在場。劫匪隨後砸碎展櫃，搶走幾十枚古金幣。

報導說，瑞士方面21日對這兩名劫匪展開搜查，目前檢方也對此事展開調查。這批金幣的價值尚未公布，但警方稱它們具有考古價值。洛桑市政府官員也就博物館財產損失提起法律訴訟。

這起案件發生在全球金價持續波動之際，此前巴黎羅浮宮 珍寶失竊案已暴露博物館的脆弱性和安全漏洞。

近期，全球多地文化機構發生一系列搶劫案，而該搶劫案也是最新的一起。

10月19日，4名蒙面人來到巴黎羅浮宮外，分工配合操作升降裝置，從建築物外部陽台潛入室內，數分鐘內劫走9件珍貴珠寶，後逃出羅浮宮。

同樣在上個月，加州 奧克蘭博物館稱，有竊賊偷走他們收藏的1000多件無價之寶。9月，有竊賊闖入巴黎自然歷史博物館，偷走價值70萬美元的黃金標本。同月，法國中部一家博物館價值1100萬美元的文物被盜。