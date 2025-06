不只「彈鋼琴的兩位少女」 大都會博物館多件名作赴台展出

「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」開箱記者會上,開箱雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」。圖/故宮提供

「從印象派到現代主義—美國大都會 博物館名作展」14日於故宮 北院開展,4日在台北舉行開箱記者會,曝光雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」、高更「大溪地的出浴女子」、塞尚「布豐莊園附近的樹木與房舍」三件展品。故宮院長蕭宗煌表示,本次展覽是故宮第二展覽館啟用的第一檔展覽,故宮自1961年就曾赴美國大都會博物館展出,1996年故宮文物赴美巡迴四地展出,第一站即是大都會博物館,「暌違近30年,我們終於可以迎接大都會博物館展品到故宮」。

展覽共計81件展品,網羅從印象派到早期現代主義38位藝術家的經典名作,包括梵谷、馬諦斯、高更、雷諾瓦、塞尚、秀拉、畢沙羅等大師。策展與選件皆由大都會博物館研究人員負責,以該館的羅伯特・雷曼家族收藏為主軸。雷曼家族在1969年捐贈2700件藏品給大都會博物,促使大都會設立「雷曼廳」專門展示這批收藏。

蕭宗煌表示,如今大家對印象派都非常熟悉,但在20世紀初,印象派可是被視為前衛藝術,雷曼家族卻能在當時收藏這些作品,代表其具前瞻性的藝術鑑賞力。這批作品向來只在雷曼廳展出,此次是第一次以整體形式離開大都會博物館,相當珍貴。時藝多媒體董事長黃文德表示,這批展品是雷曼家族在大都會博物館成立100年時捐贈給大都會,又在故宮成立100年時來到故宮展出,「歷史總是驚人的巧合」。

國立中央大學藝術學研究所所長曾少千表示,雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」總共有六個版本,其中一件得到法國奧賽美術館的典藏,代表官方對此一題材和審美觀的肯定。雷諾瓦琢磨「彈琴少女」此一題材超過20年,此次展出的版本是他成熟風格的顛峰之作,也反映法國社會對於女性特質的期待,畫面充滿了音樂旋律的律動,色彩配置相當和諧,展現印象派對日常美感與光影氛圍的捕捉。

塞尚的「布豐莊園附近的樹木與房舍」則透過幾何構圖重組自然景物,彰顯其從印象派走向形式建構的現代主義風格。