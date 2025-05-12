威尼斯建築展 各國創意比拚 門廊、滅火器壁龕亮相

2025年「威尼斯建築雙年展」10日登場，美國館以「門廊：慷慨的建築」為主題，將展場本身打造成一座實體門廊，宛如整個雙年展的「客廳」。（中央社）

2025年威尼斯建築雙年展盛大登場，各國展館爭奇鬥艷，美國館以「門廊」詮釋建築「慷慨」的社交與文化意象，德國 館讓觀眾親身體驗都市熱浪 ，波蘭展現如同「家神」般的滅火器壁龕，以多元設計回應當代議題。

2025年「威尼斯建築雙年展」共有66個國家參與，本屆主題為「智慧、自然、人工、集體」（Intelligens. Natural. Artificial. Collective.），探討當代建築如何應對氣候變遷 挑戰，並強調跨領域合作與創新思維。

美國館以「門廊：慷慨的建築」（Porch: An Architecture of Generosity）為題，門廊在美國是「互相邀請彼此坐一會兒的地方」，是與鄰居閒聊、放鬆、運動、教育、辦音樂會與餐飲活動等聚會場所，作為強化社交、文化交流的角色。

美國館展出約50件來自全美各地、與門廊主題相關的作品，探討門廊在當代建築中的多重意義。展場本身也打造一座實體門廊，宛如整個雙年展的「客廳」，設有長椅、遮陽空間與閱讀角落，讓民眾自在休憩、交流，親身體驗門廊的建築思維。

德國館以「壓力測試」（STRESS TEST）為主題，展覽分為「壓力」（STRESS）與「減壓」（DE-STRESS）兩個區域，前者讓民眾親身體驗都市熱浪，房間內的紅外線攝影機捕捉遊客熱圖，並投射到牆壁上；後者則是在明亮空間中，擺放三棵能對抗風暴與乾旱的歐洲角樺樹，呈現降低都市熱度的解方。

在這兩個空間之間，以大螢幕投影關於氣候變遷的影像，讓觀眾親身感受都市熱浪的急迫性，同時呈現如何透過種植花草、遮蔭、通風等景觀設計，提升城市的氣候適應力。

2025年「威尼斯建築雙年展」波蘭館以幽默且富想像力的方式，探討建築如何在現代社會提供安全感。現場有專為滅火器設計的壁龕，鑲嵌裝飾性的石頭與貝殼，將日常的安全設備提升為如同家神般的存在。（中央社）

波蘭館以「Lares and Penates：在建築中建立安全感」為題，以幽默且富想像力的方式，探討人類在建築中的焦慮，以及建築如何提供安全感。

「Lares」和「Penates」源自古羅馬神話的「家園守護神」，呼應為建築帶來好運的傳統習俗，如在牆角灑鹽巴、丟雞蛋殼或放置一碗牛奶；以及現代建築中的安全設施，如滅火器、監視器與緊急出口指標。

其中，引人注目的作品是專為滅火器設計的壁龕，鑲嵌裝飾性的石頭與貝殼，將此日常的安全設備提升為如同家神般的存在。

2025年「威尼斯建築雙年展」10日登場，英國館外觀極具視覺張力，一層橘黑相間的「串珠面紗」覆蓋其上，這些由玻璃珠、黏土與農業廢棄物混合製成的球體，呈現「雙重視覺」的效果。（中央社）

英國館以「英國修復的地質學」（GBR: Geology of Britannic Repair）為主題，探討殖民歷史如何深刻影響地質環境與社會結構，並思考修復與再生的可能性。英國館外觀極具視覺張力，一層橘黑相間的「串珠面紗」覆蓋粉橘色建築本體，這些由玻璃珠、黏土與農業廢棄物混合製成的球體，呈現「雙重視覺」的效果。

館內核心作品之一為重建的肯亞「希莫尼奴隸洞穴」（Shimoni Slave Caves），這裡曾作為囚禁即將被販運的非洲奴隸之地。重建裝置以鋸齒狀、棱角分明的形式呈現，讓光線灑落其間，嘗試將過往的創傷空間轉化為修復與療癒的想像場域。

在2025年「威尼斯建築雙年展」中，加拿大館以「微浮生態學」為題，結合生物科技、材料科學與建築設計，展出以藍綠菌為材料，透過3D列印的大型活體裝置。（中央社）

加拿大館則以「微浮生態學」（Picoplanktonics）為題，結合生物科技、材料科學與建築設計，並以藍綠菌為材料，展出以透過3D列印的大型活體裝置。

展覽期間，館方在現場培養藍綠菌，這些微生物會隨光照、濕度與溫度變化，並由現場人員持續照料，突顯對環境與生命的關懷實踐。