設計名家何庭安：或許 平面設計的邊界正在消失

平面設計師、現任叁式ULTRACOMBOS藝術總監——何庭安。（圖片提供／何庭安）

27歲，那是何庭安的六年前，彼時他研究所剛畢業，以一系列「漢字動態設計」獲獎無數，被邀請至叁式ULTRACOMBOS擔任藝術總監，同一年實踐大學設計學院也邀請他回校擔任講師，在大多數人仍在摸索道路的階段，何庭安便以極年輕之姿、扛下重責大任，在設計界佔有一席之地。

直至這些年，他陸續主持如放視大賞、DigiWave、金曲獎表演、台北時裝週等無數耳熟能詳的大型專案視覺設計，作品屢獲紐約ADC、iF設計獎、金點設計獎、金蝶獎、亞洲最具影響力設計獎等國內外獎項榮耀加冕，耀眼的成績再加上一貫理性的談吐，令人幾乎忘了此刻的他，也僅是踏入三十世代初期的設計師。

何庭安最令人注目的，在於他不只是平面設計師，更將動態設計（Motion Branding）納入對品牌識別的塑造。許多人常誤以為他是網頁設計師、動態設計師，甚至設計圈也時常不把他視為一般設計師，但他不急著撕掉這些標籤，反而始終認為自己正穩穩站在平面設計師的本位上，持續拓展著這個職業的邊界。

超越平面 將動態納入品牌識別

在《2023台灣設計展「新北O起來」》（唸：圈起來）主視覺裡，何庭安以一個不斷旋轉、變形成無數符號的圓形標誌，展現新北的環狀地貌與混融多元人群原生體質，以直接而動感的語彙，象徵新北市的活力；另一件《Very Taipei 這很台北-台北捷運線形公園成果設計展》則是一場關於城市感知的提問，以能不斷堆疊長成101形狀又能生成城町的動態設計字體為軸線，讓視覺在螢幕與展覽空間之間流動，喚起觀者對「台北樣貌進行中」的集體想像。

這兩個作品雖然分別代表著新北與台北，但它們共通的特質是：視覺不只是靜態標誌，而是一場可以動態觀看，並得以進一步詮釋的城市品牌敘事。

《2023台灣設計展「新北O起來」》以醒目直接圓形符號結合動態，傳達新北城市品牌概念。（圖片提供／何庭安）

《Very Taipei 這很台北-台北捷運線形公園成果設計展》塊狀字體演繹台北不斷堆疊成長的特色。（影像提供／何庭安）

何庭安作品深具「數位氣質」，讓品牌在不同媒介中維持一致性，能在動態載體上延展，展演深具細節，看過即難忘。在他的觀點裡，充滿美感的圖像僅是基本要件，更重要的是在數位化時代，當品牌進入跨平台的媒介環境後，識別元素該如何被使用、被理解，甚至被持續再創造，才是他想把握的關鍵。

從《2023台灣設計展「新北O起來」》到《Very Taipei 這很台北-台北捷運線形公園成果設計展》，何庭安不斷試圖打破「平面設計只能是平的」這件事，重新定義設計師的當代角色。對他來說，識別設計不是以單點來定義，而是打造一整套可變動、可擴張、可回歸品牌認識的視覺系統，「平面設計師不該畫地自限，應該從品牌出發，讓作品超越平面、跨越至動態，甚至是更具敘事性的領域。」

開啟中文字品牌角色 挑戰設計空白地帶

何庭安對中文字的設計有很深琢磨，相較英文字形結構明確工整，漢字因筆劃繁複、結構疏朗不一，使得多數設計師更傾向使用英文為主，尤其進入數位載體的動態影像時，要如何讓中文字型產生設計美感，幾乎成為設計師難以跨越的門檻，然而對他而言，挑戰「被集體跳過的空白」，成為深入中文字動態設計的起點。

早在學生時代為國立台灣美術館所設計的展覽形象作品《水生相》，何庭安即選擇從「文字敘事」呼應空間展演的視覺邏輯，取水字的流動感，讓視覺字體一筆一劃展現如水滴一樣的外形，以分岔的路徑表達水流迷宮感。雖然這是一件平面作品，但在回歸當時幾乎都以純插畫表達內涵的時代，他已著手中文字本身的視覺生成感，讓筆劃不只是結構，更是內容和情境，成為演繹整體識別語言的一環。

⟪漢字動態設計專案 Motion Type Project⟫開創中文字動態設計語彙並奪得多項國際大獎。（影像提供／何庭安）

這樣的關懷而後也展現在他最知名的「漢字動態設計專案 Motion Type Project」，他認為中文本身的筆畫結構風格，應該要有其專屬的動態情境美感，於是透過分析各種字型的特色以及形、音、義，創造出一套專屬中文字體的動態形象，奪得無數國際大獎的認證，並受邀到香港、巴黎、荷蘭等多地展出，不僅讓更多人意識到漢字擁有獨立且鮮明的美感，也打開了漢字動態設計的全新視野。

近年在《北魏真書體》專案中，他為傳統的魏碑體打造引人注目的新意象，按照常理，這類碑刻字體古老、沈重而安靜，應被視為不適合動態處理，但何庭安反其道而行，將古典運用在現代情境上，以高對比色賦予年輕、前衛的視覺效果，將真書字體示意在海產店、大港開唱、街頭等潮流脈絡下，充滿數位氛圍的視覺設計，形式上令人遙想到傳統上乘載書法字的圓鼎古物或碑帖，卻以「速度」和「衝撞」等快慢不同的方式呈現動態效果，翻轉了魏碑老舊印象，為上市字體轉譯「源於城市、取自傳承」的故事，全新創造充滿時代感的品牌識別。

傳統碑帖樣貌結合快慢動態，為古老的⟪北魏真書體⟫打造當代識別。（影像提供／何庭安）

從《水生相》文字幻化的畫面感，到「漢字動態設計專案 Motion Type Project」讓中文動態成為表述主體，再至《北魏真書體》將動態化為概念、進入品牌識別體系，得以一窺他步步構築中文視覺設計的軌跡。

何庭安相信，設計師的核心價值，在於為品牌創造獨特且難以取代的識別，即使困難也不該自我設限，正因如此，他持續突破「字型」與「媒介」的界線，不只讓設計從平面橫跨至動態，也讓中文字躍升視覺敘事的主體，建立屬於品牌自身獨一無二的識別語彙。

新一代設計師 避免思維均值化

現在，融合動態思維的平面設計師仍是非常稀缺，「有螢幕的地方，動態就比靜態更吸引人，但很多設計師會認為動態是個巨大的坎，但實際上比動態更難的，是願不願意踏出那一步。」何庭安說。

有鑑於此，何庭安不只回到學校任教、參與各類設計競賽擔任評審，也活躍於社群平台，經常與年輕學子互動交流。何以花這麼多業外時間做這些事情呢？他坦言：「太想看到崛起的新秀了，我很期待下一代的設計主流，也很期待我的認知被顛覆！」

何庭安內心的終極渴望，是尋找與灌溉和他一樣的創意同路人，也就是擁有不受限思維、膽於融會貫通的新銳設計師。為此，他積極讓學生以共同創作者的角色進入他的設計專案，親身體驗、混同與嘗試各種嶄新表達，感受創作的無限可能，他期待透過培育新血，能有更多人加入他的探索之路，一起開展設計界的別樣風貌。

何庭安引領學生參與2O21 DigiWave主視覺動態設計和虛擬角色繪製。（影像提供／何庭安）

何庭安觀察到，現下年輕設計師的環境與過去截然不同，網路提供了前所未有的便利，像是Pinterest、Behance、Instagram等平台讓創作者能輕易獲得靈感，甚至也能透過AI工具快速生成視覺效果。然而，「年輕一代的設計師很會找Reference，但他們的設計表現往往也顯得更加均值，甚至連個性和價值觀也逐漸趨於類似」，這樣的現象不僅削弱了探索自我風格的過程，很容易陷入同化、缺乏個人特色的桎梏。

避免作品均值化的唯一解法，只有自己親身下去不斷的做。何庭安認為，作品獨特性仍需透過大量學習、實驗與試錯，才能慢慢鍛鍊出自我視覺語言，他建議可以從縮短找尋參考圖像的時間開始，將更多心力投注於自主發想與反覆試作，這樣的過程或許很辛苦，短期看似是苦工，但長期而言，才會逐漸形塑成屬於自我的風格。

另一方面，「表達」也是一項他重視的關鍵能力。設計師不只是做出漂亮的東西，也必須清楚傳達概念、才能讓人理解背後的思考與價值，因此他將「多讀、多寫、多看」視為不可或缺的修煉。

打開何庭安的Notion，不僅可見縝密安排的專案任務、日常行程，還令人注意到一系列的書單，他涉獵極廣，從設計類理論工具書，到柳公權的字帖、手抄本可蘭經，再至《歷代詩選注》、《蘇東坡詞選》等古典書籍，以及他最熱愛的現代科幻《你一生的預言》、《三體》，他不僅只是閱讀，還會詳細記錄進度、羅列與摘要個人評鑑。正是這樣一步步積累，他逐漸鍛鍊出深刻的觀點。

⟪放視大賞⟫最新主視覺展現創作者的精神。（影像提供／何庭安）

何庭安很喜歡饒舌歌手Kendrick Lamar，因為Lamar透過不斷打磨自己、以超強作品作為武器，回應世界的挑釁，一出手便橫掃葛萊美獎，讓作品的質量成為最終反擊。他同時也欣賞愛爾蘭動畫師David OReilly不為迎合市場、而持續發表有趣之作的創作姿態。這些回答，或許也都是何庭安認真看待作品、在創作裡常保樂趣的態度投射。

最近，他的社群釋出2025年放視大賞的最新主視覺，主題是「Connecting dots」，從一個標準字開始，以聚沙成塔的動態，凝聚成一幅完整精巧的作品，藉此展現創作者一點一滴累積與打磨的精神。

何庭安在作品的貼文寫道：「在某個角落還是有某些人在專注的、默默的做著自己喜歡的東西，千錘百鍊而細緻入微。也許直至時間的盡頭，他們都依然會存在。」這段話，是他給設計師的建言，更可以說是他自己一路走來反求諸己的創作信仰。

在何庭安的定義裡，好的作品本身有力量，能改變人、支持喜歡的企業、傳達有意義的故事，「Moving Other People 才是真正的影響力」，他說。

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）