畫家陳澄波家族 裸捐2000幅閣樓藏畫 台南國家美術館接手

台南國家美術館籌備處前導展「福爾摩沙的時代」，展出陳澄波畫作《嘉義遊園地》與《清流》 。（圖／台南市立美術館提供）

昨是前輩畫家陳澄波忌日，陳澄波長孫陳立栢選在這天，將阿嬤為阿公珍藏的2000多件作品，包括素描和畫作，以近乎全數捐出的「裸捐」，和台南國家美術館（南國美）籌備處簽下捐贈意向書。

南國美是台灣首座近現代美術館與第二座國家級美術館，昨舉行揭牌典禮，並同步展出「福爾摩沙時代—台灣近現代美術的知識啟蒙」，第一階段展出1950年前出生的158位藝術家、逾200件作品，其中包括甫從東京返台的國寶「甘露水」、雕塑大師朱銘「太極對招」等。

陳立栢說，希望擁有這麼多前輩畫家作品的南國美，可讓台灣人未來向外國人介紹台灣時，除介紹夜市和台積電 ，還可介紹「台灣有個近現代美術館」。

包括陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、楊英風等前輩藝術家的家屬，已陸續向南國美表達捐贈作品意願。陳立栢昨簽署宣贈意向書時笑得開懷，形容自己的心情「像嫁女兒」，而且相信是「嫁到好人家」，因此感到「完成心願鬆了一口氣」。他表示，家族共同決議，陳澄波子孫每個人留一到兩件做為紀念之外，其餘統統捐出。

陳澄波是台灣身價最高的畫家，其油畫「淡水夕照」在香港 佳士得拍出2.2億元(台幣，下同，約665.4萬美元)的天價，迄今仍是台灣畫家油畫拍賣 最高紀錄。白色恐怖時代陳澄波的名字是禁忌，遺孀張捷為避免丈夫的藝術成為政治的犧牲品，將畫作一幅幅拆下藏於家中閣樓，再公開燒燬畫框。她擔心畫作會發霉，每隔一段時間便會爬上閣樓，把上千件作品一一攤開用報紙覆蓋再重新藏起來。直到1979年，台北春之藝廊舉辦陳澄波首次遺作展，這些畫才得以重見天日。