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李梅樹長子李景暘享壽94歲 名畫中人物皆離世

中央社新北15日電
李梅樹紀念館執行長李景文15日證實，台灣畫家李梅樹的長子李景暘已於11日逝世。李梅樹早年曾以兒時的李景暘與女兒李麗月、妻子3人為主題創作「玩弄火雞的小孩」，而今畫中3人都已離世。（李梅樹紀念館提供/中央社）
李梅樹紀念館執行長李景文15日證實，台灣畫家李梅樹的長子李景暘已於11日逝世。李梅樹早年曾以兒時的李景暘與女兒李麗月、妻子3人為主題創作「玩弄火雞的小孩」，而今畫中3人都已離世。（李梅樹紀念館提供/中央社）

文史收藏家、知名畫家李梅樹的長子李景暘，也是「玩弄火雞的小孩」作品的畫中人。家屬今晚證實李景暘3月11日辭世，享壽94歲。

李梅樹紀念館執行長李景文今晚接受中央社記者電訪證實，1931年出生的李景暘，與李梅樹都是3月13日同一天生日。李景暘因年歲已大，已於3月11日過世，將於3月30日於三峽昇華園舉辦告別式。

李景暘是收藏家、文化工作者，也曾是三峽大容戲院總經理、是李梅樹紀念館前身的「劉清港醫師李梅樹教授昆仲紀念館」創館長，出版有「李景暘藏台灣古文書」。

李景文說，除了李梅樹畫作、手稿、文物外，李景暘也喜歡收藏錢幣、契約文書、信函等，也是地方家族的重要考據。

令他印象最深刻的是，李景暘善於整理資料，記憶力也好，並寫了一手好字。除基於李景暘的個人興趣，應該也是遺傳李梅樹的基因。

紀念館目前館藏一幅「玩弄火雞的小孩」，是李梅樹1937年的畫作，李景文說，畫中的6歲小男生雙手張開，左手直直伸向畫面中心，頭戴戰鬥帽，嘟著嘴巴對著火雞咕嚕咕嚕叫，小男孩就是李景暘。

李景文說，李梅樹以大自然時辰順序與光景變化，為8個子女命名，麗霞、麗月、景暘、麗玉、麗美、景光、麗雲、景文；除代表對家庭成員的期許，也是最佳模特兒。

李景文說，「玩弄火雞的小孩」幅畫作中，呈現母子女同框的親子圖。除李景暘，小女孩模特兒是二姐李麗月，另一模特兒是媽媽。如今3人都過世，畫中親人只能成追憶。

他說，最精髓的是，媽媽的右腳直對畫家，在畫作前面，不管向左還是向右，媽媽的右腳尖一直隨著觀賞者的視角移動，展現有趣的神韻與表情。

知名台灣畫家李梅樹的長子李景暘11日與世長辭，家屬15日晚間證實。圖為李景暘與父...
知名台灣畫家李梅樹的長子李景暘11日與世長辭，家屬15日晚間證實。圖為李景暘與父親畫作「玩弄火雞的小孩」合影，作品中的小男孩正是李景暘。（李景文提供/中央社）

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