「電子情書」湯姆漢克斯原型 書店大亨2.5億元收藏將舉槌

蒙德里安 1922 年畫作《大紅色平面構圖，藍灰色、黃色、黑色和藍色》。(佳士得提供 CHRISTIE'S IMAGES LTD 2025)

佳士得宣布5月舉行「李奧納德和路易絲·里吉奧(Leonard and Louise Riggio)」收藏專場，包括蒙德里安、馬格利特、畢卡索、賈科梅蒂、安迪沃荷等大師名作，逾30件拍品估價2.5億美元。這對美國著名的藝術收藏家夫婦，其實便是好萊塢浪漫電影「電子情書」的原型。里吉奧( Louise Riggio)是美國書店 業巨擘Barnes & Noble董事長，他顛覆傳統書店型態，將書店改造成融合咖啡館與商場的閱讀空間，一如「電子情書」中的連鎖書店老闆湯姆漢克斯。

里吉奧生於曼哈頓，長於布魯克林，是土生土長的紐約人。高中畢業後，他在紐約大學短暫學習時，便創辦了自己的書店「學生圖書交換處(sbx)」，作為大學書店的另一種選擇，甚至歡迎學生來此印刷反戰傳單。 1971 年，里吉奧貸款收購了歷史悠久的巴諾書店 (Barnes & Noble)，書店的概念進一步民主化，成為提供書籍、雜誌和咖啡茶點的城市空間。

到了1990年代，巴諾書店已成為美國最大的連鎖書店，擁有數百家分店，許多位於本是圖書沙漠的購物中心。每家書店都提供數千種圖書，還有咖啡和小吃、雜誌和報紙，允許讀者在此逗留數小時，兒童書區還有寬大的空間鼓勵孩子坐下閱讀。此一宛如商場的書店型態在現代看來再平常也不過，在當時可是重大的書店變革。

在「電子情書」中，湯姆漢克斯經營的提供卡布奇諾的大型連鎖書店，和梅格萊恩繼承自母親的的街獨立立童書店打對台，梅格萊恩找來媒體和社區居民一同對抗，最終仍不敵倒閉。現實中，隨著巴諾書店的發展，數以千計的獨立書店倒閉，里吉奧被出版界稱為「令人髮指的壞蛋」、「社區殺手」和「市儈商人」。他在1992年接受華爾街日報採訪時反問：「為什麼我是掠奪者，但如果一家獨立書店開了另一家分店，那就像是歡迎彌賽亞一樣？」

里吉奧的處境被準確地影射於「電子情書」中的湯姆漢克斯身上。當「電子情書」製作人諾拉(Nora Ephron)要求里吉奧允許在他的一家書店拍攝這部電影時，里吉歐擔心自己會成為劇中的惡棍。諾拉告訴他，「如果我想詆毀你，那我就不會選湯姆漢克斯了。」

1974年，里吉奧和露易絲相識並結婚。但露易絲的職業跟「電子情書」中的梅格萊恩不同，並非童書店老闆，當時她是商業出版物 College Store Executive 的編輯，前來採訪里吉奧。

佳士得表示，這對夫婦在生活的各個方面都是值得信賴的合作夥伴——從商業到慈善到藝術。他們的收藏之旅始於 20 世紀 90 年代，當時里吉奧看上了塞拉 (Richard Serra) 的作品《扭轉的橢圓》 ，從此全心投入藝品的收藏，並成為紐約迪亞藝術基金會的主要贊助人，2003年開館的迪亞燈塔博物館（Dia Beacon），便是由兩人投資興建。

露易絲表示，當她和先生買了一件藝術品時，「我們感覺就像是把這件作品帶回了家，與我們一起生活，成為我們家庭的一部分。我們總是談論每個作品之間的對話，這啟發並補充了它們的佈局。」

去年里吉奧以83歲辭世，露易絲決定釋出部分藝術收藏，交由佳士得以單一藏家專拍的方式，於紐約5月春拍中拍賣 。露易絲表示，此次拍賣雖然這就像與老朋友告別，「但我很高興與全世界分享這些作品。」