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「臺灣漫遊錄」跨越時代文化 楊双子、金翎紐約分享創作

中央社／紐約14日電
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「臺灣漫遊錄」作者楊双子（右）與英文版譯者金翎（中）出席在紐約公共圖書館舉行的講座。（中央社）
「臺灣漫遊錄」作者楊双子（右）與英文版譯者金翎（中）出席在紐約公共圖書館舉行的講座。（中央社）

作家楊双子與譯者金翎今天在美國紐約公共圖書館，與英文讀者分享獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎的小說「臺灣漫遊錄」創作經驗，讀者對故事中的美食、日治時期景緻、台灣殖民歷史與兩名女主角的情愫都興味盎然。

長篇小說「臺灣漫遊錄」（Taiwan Travelogue）作者楊双子與英文版譯者金翎，近期在紐約You & Me書店、紐約市立大學杭特學院與讀者座談、簽書後，14日在紐約公共圖書館與上百名讀者會面並進行線上直播。

紐約讀者對作者與譯者攜手合作、小說中對地點和建物的考究、大量日治時期台灣美食糕點、故事裡台日兩名女性在殖民時期的情愫與結局，以及創作過程及跨語言、文化挑戰等話題，都有極高興致。

為了歷史小說創作，楊双子盡可能走進故事中提及1930年代的地點與至今仍保存的建築，嚐試各種食物，也試著瞭解烹飪過程。作為譯者，金翎在有限描述美味的英文詞彙中，為小說中大量形容美食的文字尋找多樣性與差異性。

有讀者提問到，為何不讓故事中兩名女主角有美好結局？楊双子表示，這是小說的美學，有一點缺憾，可能會讓讀者一直想「難道這事情沒有轉圜餘地嗎？」或者在故事某個環節，「如果有什麼變化，會不會有另外一種結局？」

楊双子說：「自己過去也很享受在別人的故事裡，所以寫故事的時候也會有這樣的設計，這或許也是和讀者之間玩遊戲的一種感覺。」

生活與工作都是跨文化、語言的金翎回憶，翻譯「臺灣漫遊錄」時做了不少準備功課，包括查詢當時的地理，日本殖民政府規劃台灣時，用的是什麼樣的語言、語境和什麼發音，因為在英文翻譯裡不能用漢字，沒有中文與日文通用的漢字系統，就只能用發音來解釋，其中還有日文、台語及華語的發音。

在紐約講座期間會見不少讀者，金翎指出，大家可能好奇，英文讀者閱讀這本書是否是很大的挑戰，但到目前為止沒有讀者反饋說「這太難了」或搞不清楚狀況，所以應該是成功的。

楊双子和金翎在結束紐約座談行程後，將前往美國西岸「漫遊美國」，預計在加州大學洛杉磯、爾灣、聖塔芭芭拉分校等地會晤讀者。

獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎小說「台灣漫遊錄」作者楊双子（右）與英文版譯者金翎（...
獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎小說「台灣漫遊錄」作者楊双子（右）與英文版譯者金翎（左），為紐約讀者簽書。（中央社）
「台灣漫遊錄」作者楊双子（右二）與英文版譯者金翎（左二）與駐紐約辦事處長李志強（...
「台灣漫遊錄」作者楊双子（右二）與英文版譯者金翎（左二）與駐紐約辦事處長李志強（中）等人合影。（中央社）

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