影藝之都／新版「紅樓夢之金玉良緣」在美試映

胡玫簽名的電影海報。（記者張宏／攝影）

中國電影導演胡玫帶著她的電影「紅樓夢之金玉良緣」10日在好萊塢TCL中國劇院舉辦試映會，胡玫表示，這部電影歷時數年終於來到美國，希望大家能拋開原著的既定印象，帶著全新的眼光看這部電影，每代人都有自己的「紅樓夢」。

中國劇院最近頻頻上映來自中國的電影，胡玫曾多次帶著她的作品來洛杉磯 。這次她表示，洛杉磯華人 特別熱情，在影片中扮演賈母的98歲演員盧燕也來到現場，這也是盧燕首次看到這部電影。這部電影從2018年開拍，歷時數年，中間經歷疫情，如今能趕在正月期間為洛杉磯觀眾獻上「紅樓夢之金玉良緣」非常高興。電影保留原著經典元素，又融入現代觀眾的審美需求。片名實際是暗諷家長包辦婚姻，寶玉和寶釵指定的金玉良緣其實是虛假和摧殘人性的，代表電影批判性的主題，觀眾看完這部電影後就能深刻理解電影片名的意義。

電影「紅樓夢之金玉良緣」試映會現場熱鬧，中領館文化參贊王太鈺等到場祝賀。（記者張宏／攝影）

電影自去年8月16日在中國大陸上映以來，引發廣泛關注和討論，它以創新的手法對古典名著「紅樓夢」進行獨特改編，聚焦寶黛釵三人的情感糾葛，以「陰謀與愛情」為主線，重構時間線，凸顯權謀暗線。電影斥資重建大觀園實景，採用傳統榫卯結構與古董家具還原古典美學，且從全國海選符合原著年齡描寫的孩子，到集中培訓六到九個月，涉及琴、棋、書、畫、茶、女紅、禮儀，及對文學原著的理解等諸多傳統文化方面，讓年輕的演員群體迅速成長。

中領館 文化參贊王太鈺和其他族裔的友人都到場祝賀。王太鈺表示，這部電影以光影為橋，作為連接中美文化的紐帶，不僅讓海外華人在傳統佳節中觸摸文化血脈，更為全球觀眾打開一扇讀懂東方美學的窗。

電影導演胡玫帶著她的電影「紅樓夢之金玉良緣」10日在好萊塢TCL中國劇院舉辦試映會。（記者張宏／攝影）

試映會後導演胡玫與觀眾進行深度交流。有觀眾認為，「紅樓夢之金玉良緣」作為跨文化的表達方式，跨越語言和地域障礙，填補近40年無電影改編「紅樓夢」的空白，以創新詮釋吸引年輕一代重拾經典。也有一些「紅樓夢」粉絲認為，作為原著粉看到這部電影會有截然不同的感受。