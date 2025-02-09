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台灣文化日首度米蘭舉辦 以廚藝秀美食攤促台義交流

中央社／羅馬9日專電
台灣文化日8日起在米蘭舉辦兩天，以廚藝秀、擺攤等介紹台灣飲食文化，搭起台義交流橋梁，（駐米蘭辦事處提供）
台灣文化日8日起在米蘭舉辦兩天，以廚藝秀、擺攤等介紹台灣飲食文化，搭起台義交流橋梁，（駐米蘭辦事處提供）

義大利僑團舉辦的首屆「台灣文化日」昨、今兩日在米蘭盛大舉行，活動以介紹台灣飲食文化為主軸，搭配創意攤位、廚藝秀、電影播放，第一天就吸引超過700人參與。

駐米蘭辦事處發布新聞稿指出，由義大利台灣文化僑團「台義公共文化協會」及「米蘭台灣同鄉會」共同主辦首屆「台灣文化日」，8至9日在米蘭知名的Tempio del Futuro Perduto文化中心盛大舉行，透過呈現台灣飲食文化，凸顯台灣以人為本的核心價值。

活動串聯義大利米蘭、威內托（Veneto）、波隆納、羅馬、托斯卡尼及拿坡里各地僑團共同參與，義大利台商會、義大利華商經貿聯合會、米蘭台灣學生會及義北留台校友會也擺攤共襄盛舉，堪稱全義台僑商界年度盛事，吸引來自當地政界、僑界及當地民眾超過700人參與；駐米蘭辦事處對活動提供輔導贊助。

活動開幕典禮邀請倫巴底大區社會局長陸琪妮（Elena Lucchini）及倫巴底大區議會「生產及職業培訓委員會」主席文杜拉（Marcello Ventura）出席致詞。

陸琪妮強調，台灣飲食文化與義大利相似，兼具熱情與創新，因台義共享自由民主價值，樂見未來台灣與倫巴底大區舉辦交流活動，增進實質關係。文杜拉則期許透過台灣美食及創意文化，讓義大利人民看見台灣充沛創造力及多元文化，期待未來有更多類似活動，促進台灣與義北地區合作交流。

駐米蘭辦事處處長林讚南致詞時，感謝義國當地政要撥冗出席開幕儀式，象徵倫巴底大區政府及議會對台灣的支持，此次活動首次串聯全義僑團共同參與，感謝所有設攤單位的努力。

林讚南另提到，台灣卓越經貿與科技實力世界有目共睹，面對嚴峻國際挑戰，呼籲僑界共同響應總統賴清德「經濟日不落國」與「價值外交」的政策理念，讓世界看見台灣。

「台義公共文化協會」會長梁彥祺表示，文化日活動是以台灣小吃與文創市集、廚藝秀、藝術表演及電影放映等四大主題為亮點，活動現場設置台資企業展示區，為深化台義經貿合作創造更多契機，也特別感謝膳魔師、長榮航空提供禮物與機票抽獎。

米蘭首度舉辦台灣文化日，多位貴賓出席，包括（由左至右）台義公共文化協會梁彥祺會長...
米蘭首度舉辦台灣文化日，多位貴賓出席，包括（由左至右）台義公共文化協會梁彥祺會長、倫巴底大區社會局長陸琪妮、倫巴底大區議會「生產及職業培訓委員會」主席文杜拉、駐米蘭辦事處長林讚南等。（駐米蘭辦事處提供）

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