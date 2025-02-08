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國家圖書獎「台灣漫遊錄」楊双子 紐約、洛杉磯巡迴講座

記者張博瑞／台北即時報導
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楊双子（左）和金翎（右）合影。(圖／紐文中心提供)
楊双子（左）和金翎（右）合影。(圖／紐文中心提供)

去年11月憑藉長篇小說《台灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue）獲頒美國文學最高榮譽國家圖書獎（National Book Award）翻譯文學大獎的作家楊双子，除了是該獎第一位獲獎台人，更代表著台灣文學發展的重要里程碑。在台灣文化部支持下，楊双子與譯者金翎將於2月中旬來美辦理多場講座，地點跨及美國東西岸的文學機構。

駐紐約台北文化中心與駐洛杉磯台灣書院共同邀請楊双子和金翎辦理講座。台灣文化部說，文學講座將從2月12日至20日一連辦理8場，地點跨及美國東西岸的文學機構、書店及知名大學，包括紐約Yu & Me書店、紐約公共圖書館、紐約市立大學杭特學院、南加州Skylight書店、查普曼大學；加州大學洛杉磯、爾灣、聖塔芭芭拉等分校。

楊双子和金翎為此次赴美設計「跟千鶴小姐一起漫遊台灣：《台灣漫遊錄》的虛構工程」講題，將與美國讀者分享小說創作靈感來源、歷史考究過程趣事及跨文化轉譯的挑戰。

台文化部表示，《台灣漫遊錄》以1938年日本殖民時期的台灣為背景，以12道台日點心、菜餚為章節，透過一篇篇鐵道旅行與美食故事，勾勒出當時台灣的人文風土與生活樣貌，並刻畫台日女性之間的情感交流，同時探討性別、文化、殖民與歷史等多重議題。

駐紐約台北文化中心則提到，台文化部四個駐美據點近年多次聯手在北美推廣台灣文學，曾邀請《鬼地方》作者陳思宏、《來自清水的孩子》作者游珮芸、《房思琪的初戀樂園》譯者Jenna Tang等赴美演講及參加大型文學展會，已累積近百場次。這次邀請剛獲美國文學大獎的《台灣漫遊錄》作者楊双子和譯者金翎到美，受到國際文壇高度關注，期待透過講座深度交流，讓北美讀者進一步認識台灣文學及台灣歷史在全球脈絡中的角色。

「跟千鶴小姐一起漫遊台灣：《台灣漫遊錄》的虛構工程」講座將於2月12日至20日一...
「跟千鶴小姐一起漫遊台灣：《台灣漫遊錄》的虛構工程」講座將於2月12日至20日一連辦理8場。(圖／駐洛杉磯台灣書院提供)

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