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華裔音樂家馬思宏曾擁有 義名匠小提琴拍賣將成最貴樂器

編譯陳韻涵／即時報導
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著名弦樂器工匠史特拉底瓦里1714年製作的一把小提琴，7日將在紐約蘇富比拍賣。(路透)
著名弦樂器工匠史特拉底瓦里1714年製作的一把小提琴，7日將在紐約蘇富比拍賣。(路透)

義大利著名弦樂器工匠史特拉底瓦里(Antonio Stradivari)1714年製作的一把小提琴7日將在紐約蘇富比(Sotheby's)拍賣，可望成為迄今拍賣價格最高的樂器。

美聯社報導，蘇富比估計這把以兩名收藏者命名的「姚阿幸-馬 史特拉底瓦里」(Joachim-Ma Stradivarius)小提琴的價值約在1200萬元至1800萬元之間。

「姚阿幸-馬 史特拉底瓦里」若以高估值落槌，將超越史特拉底瓦里1721年製作的「布朗特女士」(Lady Blunt)小提琴於2011年拍出的1590萬元紀錄，「布朗特女士」目前是金氏世界紀錄(Guinness World Records)認證的最貴拍賣樂器。

蘇富比美洲總裁兼全球業務負責人瑪麗-克勞帝亞‧希門尼斯(Mari-Claudia Jimenez)表示，史特拉底瓦里在他創作的「黃金時期」中製作了這把小提琴；史特拉底瓦里的創作黃金時期始於1700年左右，那是他工藝技巧顯著改善的分水嶺。

希門尼斯說：「那是他產出的巔峰，也是這個時代最好的小提琴。」

蘇富比表示，「姚阿幸-馬 史特拉底瓦里」小提琴保存良好，歷屆琴主的資歷非凡。

「姚阿幸-馬史特拉底瓦里」小提琴以其兩位知名的擁有者命名，分別是1831年到1907年擁有這把琴的匈牙利的小提琴家姚阿幸(Joseph Joachim)以及華裔提琴家馬思宏(Si-Hon Ma)。馬思宏1926年出生於中國，1948年移居美國，2009年逝世。生於廣東的馬思宏，早於7歲開始學琴。啟導他學琴的兄長馬思聰，正是中國著名小提琴家馬思聰，擁有「中國小提琴第一人」的美名。

蘇富比表示，眾人公認德國傳奇作曲家布拉姆斯(Johannes Brahms)創作他「D大調小提琴協奏曲」(Violin Concerto in D major, Op. 77.)時，受到這把史特拉底瓦里小提琴的影響；這首曲子是布拉姆斯創作生涯中唯一一首小提琴協奏曲，其旋律豐富、曲調洪亮，姚阿幸曾於1879年的音樂會首演中拉奏這首曲目。

馬思宏1969年收購這把小提琴，而他的財產在他逝世後贈予波士頓的新英格蘭音樂學院(New England Conservatory)，馬思宏1950年在該音樂學院取得碩士學位。

新英格蘭音樂學院如今將小提琴公開拍賣，其收益將全數用於學生獎學金。

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