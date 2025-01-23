我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金

黃功吾等4攝影大師遊廣東 南加橙縣辦攝影展：感受中國魅力

新華社／洛杉磯23日電
民眾23日在加州橙縣南海岸廣場觀看「美國頂尖攝影師旅拍廣東」攝影展。(新華社)
民眾23日在加州橙縣南海岸廣場觀看「美國頂尖攝影師旅拍廣東」攝影展。(新華社)

「『你好，中國！歡朋滿粵』──美國頂尖攝影師旅拍廣東」攝影展23日在位於加州橙縣(Orange County)的美西最大購物中心「南海岸廣場」(South Coast Plaza)揭幕，透過四名美國攝影師在廣東省拍攝的系列圖片，向美國民眾展示豐富多彩的中國嶺南文化以及當代中國。

2024年11月，普立茲獎(Pulitzer Prize)獲得者黃功吾(Nick Ut，又譯黃公崴)、前「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)資深攝影記者伊爾凡．汗(Irfan Khan)等四名美國攝影師以「歡朋滿粵 一起看廣東」為主題開啟了一次別開生面的嶺南旅拍行。他們用10天時間在廣東省多個城市采風，親身感受嶺南民風民俗，用鏡頭記錄下所見、所聞、所品的中國。

黃功吾是一名美籍越南裔攝影師，憑藉一幅越戰照片「戰火中的女孩」(Napalm Girl)獲1973年普立茲新聞獎。他在接受新華社記者採訪時表示，他多次到過中國，每次都能感受到中國不同的魅力，他希望用鏡頭記錄更多中國之美，並展現給美國民眾。

民眾23日在加州橙縣南海岸廣場觀看「美國頂尖攝影師旅拍廣東」攝影展。(新華社)
民眾23日在加州橙縣南海岸廣場觀看「美國頂尖攝影師旅拍廣東」攝影展。(新華社)

伊爾凡．汗說，這次廣東之行讓他看到了一個真實的中國，感受到這個國家所發生的飛速變化。廣東民眾在鏡頭下的幸福生活，尤其年輕人進取開放的精神面貌給他留下了深刻印象。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺表示，這些美國攝影師深入廣東，透過自己的鏡頭記錄中國人的生活、文化傳承和當代中國的發展，有助於美國民眾了解一個真實的中國。

此次攝影展由中國駐洛杉磯總領館與今日廣東國際傳播中心主辦，南海岸廣場和洛杉磯中國文化發展中心承辦。展覽將持續至2月9日。

洛杉磯 加州 越南

上一則

高齡90歲 氣象主播李富城重返校園 修讀世新管理碩專班

延伸閱讀

不確定是否繼續投錢 川普：北約沒有保護美國

不確定是否繼續投錢 川普：北約沒有保護美國
廣東梅大高速坍塌致調查報告發布 問責32名公務人員

廣東梅大高速坍塌致調查報告發布 問責32名公務人員
1898年「美國訴黃金德案」黃金德曾孫批撤出生公民權在分化美國

1898年「美國訴黃金德案」黃金德曾孫批撤出生公民權在分化美國
川普或切斷庇護城市資金 洛杉磯災後重建恐受影響

川普或切斷庇護城市資金 洛杉磯災後重建恐受影響

熱門新聞

小說家瓊瑤揮手向世間告別，轉身瀟灑離開。（本報系資料照片）

瓊瑤燈影下的我

2025-01-18 01:02
Peter兒時與母親盛七小姐合影。（圖/顧爾石提供）

盛七小姐的獨子

2025-01-20 08:00

兩段同行又兩度分手

2025-01-17 01:02
劫後重生的紫藤樹在春天時怒放美麗的小紫花。（圖∕深秋紅葉提供）

劫後重生的美麗

2025-01-21 01:01

不凡的女人

2025-01-17 01:15

另一位母親

2025-01-20 01:00

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄
專家：未來5年 這7州房市表現恐最糟

專家：未來5年 這7州房市表現恐最糟