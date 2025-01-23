黃功吾等4攝影大師遊廣東 南加橙縣辦攝影展：感受中國魅力

民眾23日在加州橙縣南海岸廣場觀看「美國頂尖攝影師旅拍廣東」攝影展。(新華社)

「『你好，中國！歡朋滿粵』──美國頂尖攝影師旅拍廣東」攝影展23日在位於加州 橙縣(Orange County)的美西最大購物中心「南海岸廣場」(South Coast Plaza)揭幕，透過四名美國攝影師在廣東省拍攝的系列圖片，向美國民眾展示豐富多彩的中國嶺南文化以及當代中國。

2024年11月，普立茲獎(Pulitzer Prize)獲得者黃功吾(Nick Ut，又譯黃公崴)、前「洛杉磯 時報」(Los Angeles Times)資深攝影記者伊爾凡．汗(Irfan Khan)等四名美國攝影師以「歡朋滿粵 一起看廣東」為主題開啟了一次別開生面的嶺南旅拍行。他們用10天時間在廣東省多個城市采風，親身感受嶺南民風民俗，用鏡頭記錄下所見、所聞、所品的中國。

黃功吾是一名美籍越南 裔攝影師，憑藉一幅越戰照片「戰火中的女孩」(Napalm Girl)獲1973年普立茲新聞獎。他在接受新華社記者採訪時表示，他多次到過中國，每次都能感受到中國不同的魅力，他希望用鏡頭記錄更多中國之美，並展現給美國民眾。

民眾23日在加州橙縣南海岸廣場觀看「美國頂尖攝影師旅拍廣東」攝影展。(新華社)

伊爾凡．汗說，這次廣東之行讓他看到了一個真實的中國，感受到這個國家所發生的飛速變化。廣東民眾在鏡頭下的幸福生活，尤其年輕人進取開放的精神面貌給他留下了深刻印象。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺表示，這些美國攝影師深入廣東，透過自己的鏡頭記錄中國人的生活、文化傳承和當代中國的發展，有助於美國民眾了解一個真實的中國。

此次攝影展由中國駐洛杉磯總領館與今日廣東國際傳播中心主辦，南海岸廣場和洛杉磯中國文化發展中心承辦。展覽將持續至2月9日。