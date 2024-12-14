家中長輩適合自宅養老嗎？ 用5指標做評估

(取材自Pexels @Andrea Piacquadio)

不是每個高齡者都適合自宅養老

根據調查，68％的65歲以上長者，希望老了之後能和子女住在家裡，願意去住安養機構的不到2％，顯示自宅還是長者心中最理想的養老地點。

即便如此，並不是每個長者都適合住在自己的家裡，因為只要具有以下狀況，都可能讓溫暖的家變成意外的溫床：

1、居家環境不佳：

如果居家條件不適合年事已高的長者，如位於高樓且無電梯、動線障礙物多容易造成跌倒，或所處區域因治安不佳有居家安全的顧慮，在無法改善的情況下，便需有遷出的準備。

2、缺乏親人照料：

無論是不婚、失婚或喪偶，獨居生活因無人照應，平日得煩憂日常生活大小事，意外發生時亦缺乏立即的協助，選擇老人公寓或安養機構，不僅能維持一定的自主性，亦能解決安全上的顧慮。

3、配偶生病：

當銀髮夫妻有1人無法自理生活，另一半常得扛起主要照顧的重責，若狀況嚴重到得24小時照料，為維持妥善的照顧品質，以及照顧者的健康，就必須仰賴照護機構的資源，而非待在家裡。

4、身體機能衰退：

許多長者雖然外表看似健康，但因老化緣故，常常身體不受控制、力不從心，像是手腳無力、視力與聽力退化等，使得日常生活變得不便，也增加意外發生的風險。

5、缺乏社會互動：

即便與子女同住，因世代生活步調與價值觀不同，1天可能講不到一句話或見面便叨唸個不停，長久下來難免會心生嫌隙，甚而罹患心理疾病，因此，有些長者會轉向安養設施，尋求年齡相仿的友伴，參加各式活動以獲得社會支持。

讓爸媽住安養機構，也是一種孝順

安養機構成員為生活可自理的長者；養護機構、長期照護機構、護理之家成員為需他人長期照護的長者；綜合多層級照護機構則兼具前三者的功能。

過去，安養中心良莠不齊，總讓人有「入住」就是「等死」的恐懼，隨著社會進步，力求專業的機構愈來愈多，除了設備先進，還配有護理、社工、照護人員，甚至各種宗教、心理治療等人才，亦有豐富的休閒活動與學習課程，吸引不少健康的老者入住，熱門的機構甚至得排上好幾年才輪得到。

因此，孝與不孝，不該再以「住家裡」或「住機構」二分法論定，而是該問彼此，哪一種方式最適合：

1、帶長輩親自挑選與體驗：

與其要長輩「遵守」子女的決定，不如親自帶他看看未來居住環境及生活模式，許多人看完之後，態度便會完全改觀。

2、評估居家照顧的資源：

以獨居長者為例，考量子女多在國外或外縣市，若有突發狀況或意外，遠水難救近火。而安養機構裡有專業護士，以及24小時輪班的看護在照顧，相對較為周全。

3、經濟能力是否足以支應：

入住安養與照護機構，需支付費用除了抵押金，還需付管理費、伙食費、公用與私人電費，因此經濟能力會是一個門檻。

4、家裡與安養中心互相搭配：

擔心長輩久待機構難免孤單或怕照顧不周，除了可定期探視，亦可於固定時間接長輩回家，安排孝親行程，讓子孫同樂表達孝順之意。

如何選擇優質的安養機構？

幾乎每個家庭在尋找安養機構，都會歷經貨比三家的過程。由於安養機構是針對生活能自理的長輩所設置的，因此，在挑選的時候，不妨掌握以下重點，才能覓得優質，又有保障的養老空間：

1、參考政府相關評鑑：

可查詢政府合法立案的安養機構及最新評鑑，評鑑和平比較好的機構較有保障。

2、軟硬體設備：

硬體方面，如房間設備、扶手、電梯、動線、座椅設計、呼救系統、隱私安排等是否符合老人需求。軟體方面，如社工服務、醫護服務、膳食服務、復健及緊急送醫服務等是否安排完善。

3、周邊生活機能：

由於長者身體健康，可以自由進出活動，應將周邊交通與購物、就醫的便利性考慮進去，如此才能維持對個人生活的掌控感，去除被遺棄的感覺。

4、學習課程：

若機構具備豐富的活動與學習課程，除了可幫助長者快速融入、結交朋友，還能接觸新知，增加成就感，帶來更多生活的樂趣。

5、不迷信低價：

不少機構以低價攬客，強調只要付一筆金額就能一價到底，不需要支付額外費用，此類機構以量制價的行銷方式，代表多無長遠的規畫，在安全與服務品質上必然打折扣，也容易因經營不善而倒閉。

6、具多種照護功能：

由於長輩年事已高，若已住慣了一個地方，多不愛再度移動，因此，挑選安養機構時，若同一地方亦有照顧生活無法自理的「養護」功能，比較不用擔心將來身體變化時，為了尋覓下一個機構而疲於奔命。

《當爸媽過了65歲》（圖片提供／先覺出版）

（本文出自《當爸媽過了65歲》，先覺出版／康哲偉，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）