台灣劇團馬戲之門赴泰演出 舞台成觀眾遊樂場

馬戲之門創辦人楊世豪帶著新創作After參與2024年曼谷國際兒童劇場藝術節，以人體和大環的互動，展現出有別於傳統的馬戲表演。圖為1日的彩排。（馬戲之門提供，攝影師楊晴）

台灣劇團「馬戲之門」在曼谷演出最新作品After，以人體和大環互動吸引觀眾目光。表演後更首度開放讓觀眾走上舞台，感受大環與舞台氣氛，泰國 學童瞬間把舞台變成歡樂的遊樂場。

2024年曼谷國際兒童劇場藝術節8月1日至11日在曼谷登場，今年在文化部駐泰國文化組支持下，「馬戲之門」創辦人楊世豪2日到4日帶來他的最新作品After，以人體與大環的結合與互動，呈現出有別於傳統馬戲的演出，最後更拆解大環，讓原先圓形的大環，成為了不規則狀的彎曲管線，放在舞台上，就好像一個裝置藝術。

楊世豪2日的演出結束後，首度開放讓台下觀眾走上舞台，近距離感受大環及舞台氣氛，原先在台下觀看表演的泰國中小學生開始在舞台上奔跑，並穿梭在拆解後的大環間，讓舞台瞬間變成充滿歡笑聲的公園或遊樂場。

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楊世豪接受中央社訪問時表示，最後開放觀眾貼近舞台和大環，是因為他希望讓表演有更多和人的連結，提供觀眾對大環不同的想像和感受，例如對小朋友來說，大環就像玩具一樣，他第一次感覺到，原來每個人對大環會有不同的看法，小朋友的可愛反應超乎了他的預期。

楊世豪說，過去他為了服務觀眾，做了很多展現高超技巧和娛樂性的傳統馬戲表演，但他想要跳脫這樣的演出，「不如讓觀眾一起進來我的思考，質疑我們已經習以為常的事情。」他本來擔心小朋友會不小心撞到大環讓大環垮掉，但小朋友對大環充滿好奇和想像，對他來說是一個全新體驗。

楊世豪說，他製作After的原因其實是來自他的人生和創作困境，最後把大環拆解，象徵的是打破框架，儘管想要傳達的意念很深，但他希望觀賞演出的大小觀眾可以從「好玩」留下印象，或許未來某個時刻，會想起這段表演想要傳遞的訊息，「每個人對表演的見解不同，最終都會回到每個人的背景和思考」。

有別於在台灣演出時的安靜，2日的演出充滿了孩童的喧鬧聲，楊世豪同時也會一邊思考，為什麼觀眾會覺得這裡有趣，在曼谷的演出讓他有了一些新的體悟感。

成立於2016年的曼谷國際兒童劇場藝術節（Bangkok International Children’s Theatre Festival）是泰國第一個結合泰國及國際表演節目的兒童劇場藝術節，節目策畫打破一般對於兒童劇場的預設，呈現多元有深度的各類議題。

邀請楊世豪赴泰國演出的策展人阿姬瑪（Adjjima Na Patalung）在台灣看過「馬戲之門」演出後，立刻下決心要把這樣的表演帶到泰國，阿姬瑪告訴中央社，在泰國或是一般的兒童藝術節都看不到這樣的表演，充滿詩意，不管孩子或成人都能在表演中找到共鳴。

之所以想邀請「馬戲之門」演出，是因為阿姬瑪認為，兒童藝術節不一定只能說故事或是只能有快樂結局的表演，兒童藝術節應更多樣性，呈現更多具有情緒或人性的表演。