創作就是不偽裝的活 李毅誠擁抱自己的卑劣與良善

《台灣通勤第一品牌》創辦人及主持人——李毅誠（逞誠）。（圖片提供／台灣通勤第一品牌）

鄰近六張犁捷運 五分鐘路程，鑽進容納一人肩寬的窄巷，在連排舊透天厝中，有間門上貼滿著各式各樣的貼紙這是台灣頭部Podcast節目——台灣通勤第一品牌（以下簡稱台通）的起家厝。即便每集超過十幾萬人收聽，主持收入比起過去已寬裕許多，但三個中年直男大叔，仍持續窩在這間老宅，百無禁忌暢聊各種議題。

「大家好，歡迎來到台灣通勤第一品牌。我是李毅誠。我是張家倫。我是何ㄟ。」

坐在台通的麥克風前，彷彿聽到節目開場。很難想像一樓錄音室，幾年前還飄著菜餚香味。「我們真的是在這裡做便當，租這裡當生產線，把桌子擺起來配菜。」台通主持人李毅誠（逞誠）指著擺著筆電的老桌，「就是這張！」

當時沒做便當經驗，也不認識做這行的朋友，李毅誠跟弟弟、大學好友何勁旻（何ㄟ）天生有種憨膽，像小白兔直接跑進未知的餐飲叢林。「就跟我們做Podcast一模一樣，真的就從零開始。」

會來錄Podcast，是便當店最慘淡經營時刻！「因為疫情 幾乎停擺，而且我們六、七成都是大單。」為了另闢收入，李毅誠原本想做Twitch遊戲直播，但太專心打遊戲，就變成無聲默劇；想投入YouTube ，但當時看到心儀作品《反正很我閒》紅不起來，驚覺觀眾喜好太嚴苛。當時火熱《上班不要看》類型，又不是自己喜好的表演方式。

《台通》三位主持人（右起）：李毅誠、何勁旻、張家倫。（圖片提供／台灣通勤第一品牌）

在便當店的飯菜香中 意外聊出連載情境喜劇

有天便當店同事跟李毅誠說，早上聊天內容很好笑，可以錄下來變Podcast，竟然意外殺出一條生路。當年Podcast還是一片藍海，節目多半在教英文，閒聊類型節目偏少，製作相對粗糙。「我去聽類似的娛樂性節目，發現做得也太爛了吧，所以相信自己的排名一定會往上。」

外人看似沒來由的自信，源於李毅誠從小清楚自己優勢，說話就是他擅長的武器，「可能跟我媽有關，因為她不好溝通，但我從小就很會跟她應對，衝突也不太害怕。」

知道自己講話厲害，起先李毅誠想一個人錄音，但聽到股癌後，意識單口節目極吃天分，「一般人其實聽不出來有多厲害。」比拚不過，就拉了好友張家倫下海說雙簧，不小心變成雙人情境喜劇，讓大眾一聽黏住耳朵。

「鍾佳播說我們就是情境喜劇啊，會有新的角色出現。」李毅誠舉例，像聽眾以為我們只是室友，慢慢才發現，原來你們兩個是在退伍時就認識，難怪前面會講出那些話來。「我們就是用情境喜劇的邏輯，把我們的人生呈現出來。」

開播兩個月後，台通就竄到排行榜前三名。第49集又加入笑果十足的何ㄟ，鐵三角組合，讓節目長期占據台灣榜單前十名。

台通聽眾有個特別文化，一集會重複三刷、四刷，還會從第一集聽到最新，反覆聽好幾輪，像是一種儀式。為什麼能引誘聽眾，不斷重聽尋找隱藏的彩蛋？

或許跟台通主持人們共同嗜好是看漫畫有關，從小耳濡目染的連載形式，自然融入到Podcast，「我們知道這能吸引人，但不太知道原因。」

李毅誠會刻意鋪陳，隨著集數推進，像故事情節展開，不斷又丟出新的線索，角色樣貌愈來愈立體。他不諱言，台通其實在破壞傳統廣播格式，「比如我們不太自我介紹，很多事也不會講得很清楚。隨著慢慢聽下去，會發現我們是怎樣的人。」

為什麼台通討論議題，常引發共鳴？這也是刻意營造。比方要講某一話題，從前幾集就會開始暗示。等到要正式討論，之前集數已解釋完前提，聽眾情緒也堆疊累積，創造的共鳴就更大。

出道僅2年，李毅誠（左）、張家倫便應邀扛起第13屆金音創作獎主持棒。（圖片提供／台灣通勤第一品牌）

創作就是對世界有話想說

Podcast相較於其他視覺媒體，解放了雙手，也填補資訊焦慮，不想留下空白，想被陪伴的人。相較於拍影片，不少人覺得做Podcast更簡單，導致一堆人爭相投入，但其實聲音更需要演繹，紅不起來就黯然離開市場。

「其實很多人不知道創作要幹嘛，不知道自己在做什麼。」李毅誠直言，若一直模仿、附和他人，即便是真心創作，對觀眾價值就極低。若選擇面向大眾創作，作品說到底是被拿來競爭，當影子無法產生價值，也沒辦法超越別人。

「公開的創作其實要跟世界溝通，所以你要知道跟世界講什麼，你要影響誰。」不知道自己要幹嘛的人，就不會得到好流量。

李毅誠以台通為例，很清楚自己為何創作，因為他厭惡偏激的單一價值觀。比如看見許多人對於富人或窮人，貼上不正義或不快樂的標籤。但他在人生最窮的時候，曾和家裏比較有錢的女生交往，對方是勤儉又熱愛工作的人。反差的經歷，間接動念想傳遞多元觀點，「為什麼沒錢就一定很辛苦，為什麼不把沒錢又幸福的人當案例拿出來講？因為我們不想聽嘛。」

當社會只有單一價值觀時，許多人因此受到壓迫。「所以在台通還蠻常跟大家講說，我們三個人價值觀都不一樣，也跟你不同。但你有自己的價值觀最重要，台通提供思考方向，但不會說我們是正確的。」現在節目也不斷傳遞溝通能力給大眾，討論事情有哪幾種看法。

台通常分享主持人們，跟家裡衝突如何解決，意外收獲不少聽眾，是跟爸媽一起聽節目。「我見過很多次，聽眾跟媽媽一起來參加活動。年齡剛好也跟我和我媽相仿。」這也加深李毅誠，持續往溝通的主軸推進。

《台通》的原則是傳遞多元觀點、與世界溝通，圖為訪問變裝藝術家UG（中）。（圖片提供／台灣通勤第一品牌）

好好發揮缺點才能彰顯自身特色

「我跟何ㄟ大學都念文學院嘛，會有個創作夢，想拍個電影，弄出很酷東西。反正就想要跟這個世界說，我很厲害，想要跟別人講出什麼。」

當創作目的很清楚，無論是自己爽，或討好別人都無妨。李毅誠認為要好好彰顯自己、做自己，「不是說一定能成功，但如果不把自己先丟出來，你就會一直在學別人。」李毅誠觀察有自信的人，會比較知道自己要幹嘛。而自信前提，是人際關係的安全感。「若人跟人的安全感不夠，通常是溝通問題。」

李毅誠近年也發現，要找出自身獨特之處，不要去改善缺點，反而要善用它！「因為優點你一定會好好發揮，所以這句話是廢話。」他開玩笑地說，像台通三個人缺點就很明顯，想掩飾人格卑劣也掩飾不了。「比如說何ㄟ是貪小便宜的人，他想拗你，可是又重義氣，也不會真的陰你。」兩個看似衝突元素，放在一起就很有效果。

創作者平庸一般化，來自於沒突出優點，又隱藏了缺點，人就會超無聊。很酷的人都能直面缺點！李毅誠觀察，自媒體影響娛樂產業發展，連偶像明星也要做自己，「所謂做自己，就要正反併陳。」而人跟AI跟最大差異，也是最可貴之處，就來自於被定義愚蠢的情緒。

要當網紅或創作者，最大且唯一的挑戰是抗壓性，李毅誠認為：「不是才華、天分或努力，而是抗壓性。」抗壓性才能夠幫助你一直走下去，創作者終究會面對才思枯竭的一天。

《台通》受邀參與2023年第十四屆高雄《大港開唱》。（圖片提供／台灣通勤第一品牌）

永恆的幸福是跟朋友一起玩樂創作

李毅誠從17歲到32歲，長年處在貧窮狀態。他說人磨到最後就穩定、簡單了，會看見比較永恆的東西。「我知道自己幸福的來源，就是來台通聊天工作。」所以他從未買樂透，知道不是自己的命。即便嘲諷成功學的心靈雞湯，但他也曾經從成功書籍，看見自己大器晚成的信心。「反正55歲才會發達，那我還有20年可以慢慢來。」

台通爆紅後，李毅誠口袋開始有了錢。看見身邊朋友迪拉胖（「顏社」廠牌創辦人）買勞力士，半開玩笑說也想買一隻。「但迪拉跟我說，不要買，你不會喜歡。」認真考慮一陣子後，李毅誠自我辯證：「這個錢我或許付得起，但我會喜歡嗎？買了之後會更快樂嗎？」最後索性不買，因為也戴不住。

見到股癌投資大賺，他也想過要進入股市撈一筆，「但買了就有很多煩惱。」李毅誠很早就認清，自己目的是創作，創作好自然就會賺錢。「如果我第二年開始瘋狂投資，導致節目品質下降，那第三、四年的錢都賺不到。」他常對外宣告，不想買房子，是想要能自由的創作。

《台通》成立1.5週年時首度推出周邊T-Shirt「鮮蝦挺」，號召聽粉們「先瞎挺」。（圖片提供／台灣通勤第一品牌）

怎樣比較快樂？「就是分享比較快樂，跟大家一起玩比較快樂！」跟朋友每天一起玩、一起創作，就是李毅誠活力的泉源。他說人最終都需要創作來證明自己，這是一種本能！

「我們前陣子去奇美博館，看到很多自畫像，導覽人員說這就像手機自拍，人有自我展現的慾望，想留在世上的嚮往。只是工具不同，其實人幾百年來都沒改變。」

人透過不斷創造，來證明自己的存在。李毅誠從前也說，自己不是在做便當，而是便當的設計者！就要弄出符合自己品味的Logo，搭配出滿意的菜色。當時團隊就思辨，如果想跟別人一樣，那去加盟八方雲集還比較賺。

「我很喜歡把所有的工作，都放在創作上來講。譬如開一個小工廠，若自詡為創作人，就是要創造出不同的東西，提供更好服務。」

創作的核心，放諸四海都相同，現在我們也正迎接創作者最好的時代！

因為人人都渴望創作，都想被這世界記住，感受自己還活著！

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）