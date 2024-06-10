華格納曾孫女親自面試 黃亞中將登拜魯特音樂節

旅德男高音黃亞中（圖）將登上拜魯特音樂節，演出華格納歌劇「尼伯龍根的指環」中的「迷魅（mime）」一角，黃亞中說，「迷魅這個角色歌詞非常多，光是背下全部就已經是非常大的挑戰」。（黃亞中提供，Charl Marais攝影）

由拜魯特音樂節總監、也是作曲家華格納曾孫女卡塔琳娜‧華格納面試，旅德男高音黃亞中將登音樂節演出歌劇 「尼伯龍根的指環」中的「迷魅」一角，角色吃重，堪稱台灣之光。

黃亞中說，「迷魅（mime）」這個角色在第1部「萊茵的黃金」及第3部「齊格飛」之中都有出現，「能站上拜魯特音樂節舞台演出，可以說是聲樂家畢生心願，我很興奮」。

黃亞中接受中央社記者越洋專訪時表示，很高興有機會唱給卡塔琳娜‧華格納（Katharina Wagner）聽，也收到演唱合約，拜魯特音樂節今年和明年都有演出各兩輪「尼伯龍根的指環」的安排，分別在7月底與8月底演出。

華格納鉅作「尼伯龍根的指環」從構思草案開始，歷經20餘年歲月才完成，創造古典音樂的「樂劇」新型式。這齣以神話和傳說為題材的歌劇，共要四夜才能演完，全劇以權利象徵的指環為中心做開展，從1只魔戒引爆關於權力、愛情與背叛的故事。

「很感謝德意志歌劇院也是我的老闆歌劇總監克里斯多福‧索費勒（Christoph Seuferle），他從我的聲音中發現我可以唱這個角色。」黃亞中說，「迷魅」這個角色除了需要極大的體力和耐力，最大的挑戰是歌詞以及咬字。

黃亞中說，華格納作品的樂團編制較大，咬字方面需要特別下功夫，才能夠在大編制樂團下，讓觀眾聽得懂歌詞，「迷魅這個角色歌詞非常多，還包括許多現今德語已經不再使用的詞彙，光是背下全部的歌詞，就已經是非常大的挑戰」。

今年35歲的黃亞中2011年從東吳大學音樂系畢業，當完兵後出國，畢業於德國 柏林藝術大學取得歌劇以及藝術歌曲暨神劇雙主修碩士學位，留在德國發展至今，為人謙遜，再加上對自己的聲音及角色認真負責，讓邀演不斷。

也因為時機成熟，黃亞中成為柏林德意志歌劇院駐唱歌手進入第7年，今年7月合約到期，黃亞中主動決定不再續約，選擇成為自由歌手，「這是一個艱難的決定。」黃亞中說，歌劇院給他很多空間可以外接客席演出，「但有時仍會影響歌劇院本身演出安排，這幾年外面的客席邀約越來越穩定，我想是時候到了」。