用童話寫文革 港作家周蜜蜜在台出版兒童奇幻歷險小說

香港兒童文學作家周蜜蜜，即將在台灣出版兒童奇幻歷險小說「百鳥衣與消失的文字」。（圖／希望學提供）

「這是一個不很從前的從前的童話，是每一個爸爸、媽媽和孩子都應該讀的有關家、國、歷史的童話。」香港 兒童文學作家周蜜蜜，即將在台灣出版兒童奇幻歷險小說「百鳥衣與消失的文字」。小說以她童年的文革經歷為原型，

透過富有童心的想像力，揉合歷史與神話一體，引領小朋友認識中國近代史，反思尊重和捍衛知識的重要。此書將文革的殘酷與希望放入兒童文學之中，也是少數以大陸文革為主題的兒童文學作品。

「百鳥衣與消失的文字」由「希望學」出版。「希望學」是由一群香港家長、教育工作者、圖書館 主任、記者共同創立的共學品牌，基地位於台灣。希望學表示，在港人陸續離散、迷惘不安的時代，「我們希望為無論香港本土或移居海外的香港學生，提供既承傳香港核心價值，又兼具國際視野的教育」，讓香港的孩子成為具批判、獨立思考的世界公民，令留下來與流徙世界各地的香港人及其下一代能彼此連結，並肩創造希望。

「百鳥衣與消失的文字」故事從文革揭開序幕後的某天展開，兩位主人翁——恬兒和馬騮丁，爸爸媽媽突然不見了。恬兒的老家被紅衛兵、造反派「佔領」，儲放著「中國神話傳說」、「伊索寓言」等書籍的書櫃被木條釘封，無家可歸的她只能睡在簡陋的樹屋，靠好友馬騮丁的嫲嫲分享僅有的食物維生。

有一天，從小就陪伴在恬兒身旁的絨毛玩偶醜醜，忽然懂得開口說人話，在主人的耳邊輕聲說：「造百鳥衣，可以飛！飛！飛！」一段拯救爸媽和心愛書籍的冒險之旅隨即展開，讀者隨周蜜蜜精彩的文字，與恬兒和馬騮丁一同經歷對抗揮舞警棍的惡人，並設法搶救即將被烈火焚毀的書籍；到了最危急的關頭，還有長著四眼八瞳的倉頡出現。

周蜜蜜是華南兒童文學家黃慶雲與作家周鋼鳴的女兒，五度獲得中國冰心兒童圖書獎。黃慶雲曾在「我的文化大革命」中，描述與丈夫被關進進「牛棚」三年多，遺下子女在家。小朋友在動盪的日子裡如何過活？周蜜蜜的「百鳥衣與消失的文字」，某種程度回答了這個問題。「百鳥衣與消失的文字」也證明了，兒童文學不限於溫馨題材，也可以探討驚心動魄的歷史。