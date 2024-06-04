我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

用童話寫文革 港作家周蜜蜜在台出版兒童奇幻歷險小說

記者陳宛茜／台北即時報導
香港兒童文學作家周蜜蜜，即將在台灣出版兒童奇幻歷險小說「百鳥衣與消失的文字」。（圖／希望學提供）
香港兒童文學作家周蜜蜜，即將在台灣出版兒童奇幻歷險小說「百鳥衣與消失的文字」。（圖／希望學提供）

「這是一個不很從前的從前的童話，是每一個爸爸、媽媽和孩子都應該讀的有關家、國、歷史的童話。」香港兒童文學作家周蜜蜜，即將在台灣出版兒童奇幻歷險小說「百鳥衣與消失的文字」。小說以她童年的文革經歷為原型，

透過富有童心的想像力，揉合歷史與神話一體，引領小朋友認識中國近代史，反思尊重和捍衛知識的重要。此書將文革的殘酷與希望放入兒童文學之中，也是少數以大陸文革為主題的兒童文學作品。

「百鳥衣與消失的文字」由「希望學」出版。「希望學」是由一群香港家長、教育工作者、圖書館主任、記者共同創立的共學品牌，基地位於台灣。希望學表示，在港人陸續離散、迷惘不安的時代，「我們希望為無論香港本土或移居海外的香港學生，提供既承傳香港核心價值，又兼具國際視野的教育」，讓香港的孩子成為具批判、獨立思考的世界公民，令留下來與流徙世界各地的香港人及其下一代能彼此連結，並肩創造希望。

「百鳥衣與消失的文字」故事從文革揭開序幕後的某天展開，兩位主人翁——恬兒和馬騮丁，爸爸媽媽突然不見了。恬兒的老家被紅衛兵、造反派「佔領」，儲放著「中國神話傳說」、「伊索寓言」等書籍的書櫃被木條釘封，無家可歸的她只能睡在簡陋的樹屋，靠好友馬騮丁的嫲嫲分享僅有的食物維生。

有一天，從小就陪伴在恬兒身旁的絨毛玩偶醜醜，忽然懂得開口說人話，在主人的耳邊輕聲說：「造百鳥衣，可以飛！飛！飛！」一段拯救爸媽和心愛書籍的冒險之旅隨即展開，讀者隨周蜜蜜精彩的文字，與恬兒和馬騮丁一同經歷對抗揮舞警棍的惡人，並設法搶救即將被烈火焚毀的書籍；到了最危急的關頭，還有長著四眼八瞳的倉頡出現。

周蜜蜜是華南兒童文學家黃慶雲與作家周鋼鳴的女兒，五度獲得中國冰心兒童圖書獎。黃慶雲曾在「我的文化大革命」中，描述與丈夫被關進進「牛棚」三年多，遺下子女在家。小朋友在動盪的日子裡如何過活？周蜜蜜的「百鳥衣與消失的文字」，某種程度回答了這個問題。「百鳥衣與消失的文字」也證明了，兒童文學不限於溫馨題材，也可以探討驚心動魄的歷史。

香港 圖書館

上一則

台節目首納巴黎白晝之夜 近萬人赴駐法代表處參觀

下一則

動物園露營

延伸閱讀

六四成禁語？李家超：港府立場清晰 所有活動需守法

六四成禁語？李家超：港府立場清晰 所有活動需守法
藝術家比「八九六四」遭港警帶走 獨立書店貼「35/5」取代六四用詞

藝術家比「八九六四」遭港警帶走 獨立書店貼「35/5」取代六四用詞
黎智英身體不適 所涉國安案今暫停審訊

黎智英身體不適 所涉國安案今暫停審訊
向佐突狂罵勝利、討聯絡方式 遭網民酸：炒話題、賣愛國情懷

向佐突狂罵勝利、討聯絡方式 遭網民酸：炒話題、賣愛國情懷

熱門新聞

圖∕黛安

改變一生的小事（下）

2024-05-28 02:02
圖∕黛安

改變一生的小事（上）

2024-05-27 02:02
張三丰。（圖／李志清）

憋氣式的伏筆——讀《倚天屠龍記》

2024-05-25 02:02

雇用看護甘苦談

2024-05-29 02:00

道聽塗說

2024-05-29 02:00

老友變臉友

2024-05-28 02:01

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標