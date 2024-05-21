賓州大學追授林徽因建築學位 看看她設計的「最文藝火車站」

林徽因畢業於美國賓州大學，圖為觀眾參觀林徽因就讀大學時學生證上的頭像照片。 （中新社）

已故著名建築學家林徽因 日前獲美國賓州 大學補頒建築學學士學位，以表彰她作為中國現代建築先驅的卓越貢獻，她的外孫女代表接過學位證書。有著近百年歷史的火車站「吉林西站」，即出自這位中國女建築學家之手。

在吉林省吉林市吉興路與新生街交會處，矗立著一座大型哥特式建築，偶有貨運火車在此穿過，轟鳴聲劃破寂靜。

吉林西站占地面積897平方米，站舍坐北朝南，主體為磚石結構，屋頂為折型木結構，外掛琉璃瓦，造型似雄獅伏臥，獅尾巧妙地設計成高29米的鐘塔，塔尖塑有飛利浦旋輪，登上塔頂可俯瞰松花江畔，室內有壁畫裝飾。 火車站「吉林西站」有著近百年歷史的。（取材自中新網）

20世紀20年代，為反抗侵略壟斷，中國人決定在東北地區修建自己的鐵路，吉海鐵路正是當時在吉林自建的首條鐵路。在丈夫梁思成的力促下，林徽因成為吉海鐵路總站（後更名為吉林西站）的設計者。

「吉林西站在近代建築史上做到了多項前無古人。」北華大學土木與交通學院副教授謝毅說，該站既保留了哥特式建築的外形，又使用了琉璃等中國元素，內部使用了較為淡雅的中式配色，這在同時代的建築中是相當少見的，「體現出了設計者的創新精神」。

林徽因畢業於美國賓州大學，圖為展覽展示1928年林徽因與梁思成的結婚照和旅行照。 （中新社）

「和當時修建的鐵路一樣，吉林西站完全由中國人自己設計和施工，寄託了自主精神，堪稱中國近代建築史上的傑作之一。」謝毅說。

多年來，常有歷史學者、梁林二人的學生、「粉絲」等到訪吉林西站，許多影視劇作也都在此取景，吉林西站被廣大網友譽為「中國最文藝的車站」。

如今，吉林西站平日已停辦客運業務，成為吉林市唯一的內陸港集裝箱專辦站。但在幾年前吉林站維修時，西站曾應急恢復過客運。剛退休不久的吉林西站原站長尹國剛說，在這裡工作是一種榮幸，每次和同事們走過流光溢彩的地面，都會步履輕輕，「尊重這座有著厚重歷史的建築」。

1924年9月，林徽因與梁思成共同入讀賓州大學，因彼時的賓大 建築系不招收女學生，林徽因改入美術系。不過，據賓大檔案顯示，林徽因自1926學年春季起擔任建築設計業餘助教，1926—1927學年晉升為業餘教師。1928年初，成婚後的二人回國，共同創建了中國首個建築系——東北大學建築系。

除梁、林外，楊廷寶、趙深、陳植等多位中國現代建築先驅皆出自賓大建築系。