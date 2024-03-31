白先勇談齊邦媛：她是我的模範、她就是正氣歌

齊邦媛與散文集《一生中的一天》封面合影。圖為齊邦媛2017年的受訪照片。(本報資料照片)

作為同時代的台灣知名作家，白先勇與齊邦媛相識於1980年代。二人在另一作家林海音組織的家庭文藝沙龍上一見如故，之後開始了長達近40年的友誼。

近日，齊邦媛故去的消息傳遍華人 世界，兩岸文化界人士用各種方式紀念這位百歲老人。正忙碌於昆曲青春版「牡丹亭」20周年台灣慶演的白先勇說，對於亦師亦友的齊邦媛的離去，他不免感喟。

白先勇說：「我和她的連結很緊密，一來是因為文學上的來往，二來是一樣懷著憂國之心。尤其是第二個連結，我們是很（有）共同（感）的。」

令白先勇印象深刻的一次共同經歷是在2015年，二人在台灣世新大學出席有關紀念抗日戰爭勝利的講座。「那時正值抗日戰爭勝利70周年，齊先生的一番演講後，好多人都掉了眼淚，我也沒忍住。她演講結束，我走過去擁抱了她。她的愛國之心，太令人動容。」

齊邦媛父親齊世英 與白先勇父親白崇禧是舊識

齊邦媛最為人所知的作品是用中文寫就的自傳《巨流河》，在兩岸收穫好評無數。這本記述父輩及家族在動蕩年代從遼寧遷徙至台灣的回憶錄，與白先勇為父親白崇禧整理的三部傳記，擁有相近的大時代背景。

齊邦媛的父親齊世英是民國政要，他攜家人輾轉來台後，因與當局領導人意見不合而受到打壓。「這一點和我父親（經歷）的歷史是相關的，而且他們兩人（白崇禧與齊世英）本來也認識，且有往來。」白先勇說，到了他們這一輩，寫父輩的歷史，是一種對於歷史的「相互支援、支持」。

長年推動崑曲復興的作家白先勇。（中央社）

白先勇小齊邦媛13歲。對於齊邦媛在80多歲的年紀寫出《巨流河》（2009年出版），他認為，這是一件了不起的事。「我寫父親傳記的速度還趕不過她。那個時候，她常常鼓勵我。在我心裡，她就是我的Model，是我的模範。」

2012年至2020年，白先勇先後推出三部與白崇禧有關的傳記，合為《父親三部曲》。齊邦媛本有意為老友執筆撰寫書評，但意外於家中摔倒受傷，寫作無法繼續。白先勇說：「沒寫完的稿子應該還在她家中」。

過去40年，兩人在不同場合都高度評價過對方的文學作品，齊邦媛曾說，白先勇的《台北人》有著「早慧的冷靜」，每次讀都有新感受；對於齊邦媛的著作《中國現代文學選集》，白先勇則評價，這是「延續文學的香火」。二人都認為，「教人看見上一代知識分子所關心的、行動的（事），是比寫自己更大、更重要的事。」

齊邦媛和白先勇 作品感動兩岸讀者

直至今日，齊邦媛和白先勇的文學作品依然感動兩岸讀者。白先勇認為，兩岸讀書人是在感懷那一段歷史歲月，齊邦媛通過文字幫助大陸讀者看見她的親身經歷。

齊邦媛晚年選擇位於桃園龜山的養老住宅獨居，白先勇曾驅車探望。但近年，齊邦媛與老朋友們相聚機會變少。「加上新冠疫情 的因素，她幾乎不見人了，我都是托請朋友向她打電話問候。」白先勇介紹。

年近87歲的白先勇時常感念齊邦媛多年來對自己的肯定，「她一直很器重我，對我的《孽子》、《台北人》等小說都很欣賞，也常給予鼓勵。」

在他看來，台灣的文化界、教育界後輩都十分尊敬齊先生，尊敬她的人格以及所做出的事業，「她的身上有一股子正氣，我覺得，她就是正氣歌。」