電影「讓子彈飛」原著作者馬識途病逝 享壽110歲

3月28日晚，「讓子彈飛」原著作者馬識途因病醫治無效去世，享年110歲。（中新社）

中國作家馬識途北京時間28日19時25分去世，享壽109歲。他的小說集「夜譚十記」中的〈盜官記〉於2010年被導演姜文改編為電影「讓子彈飛」，而廣為人知。

姜文得知馬識途逝世，表示「110歲是個喜喪，可還是讓人捨不得。老爺子文武雙全了不起！」馬識途曾看完「讓子彈飛」後，表示「威武雄壯！」

馬識途本名馬千木，與巴金、張秀熟、沙汀、艾蕪並稱「蜀中五老」。20世紀80年代，馬識途創作「夜譚十記」，確立了「四川人以四川話講四川故事」的框架。

步入百歲後，馬識途依舊保持著旺盛的創作熱情，筆耕不輟，相繼完成「夜譚續記」「馬識途西南聯大甲骨文 筆記」「那樣的時代，那樣的人」等作品。

2014年，馬識途將其百歲書法 展作品拍賣 所獲資金全部捐於四川大學文新學院，設立馬識途文學獎，每年利息用來資助熱愛文學、追逐夢想、品學兼優的大學生。

馬識途曾將自己的長壽之道歸於「五得」:「吃得、睡得、走得、寫得、受得。」馬識途還曾和他的哥哥一起作過一首「長壽三字訣」：「不言老，要服老；多達觀，少煩惱；勤用腦，多思考；能知足，品自高；勿孤僻，有知交；常吃素，七分飽；戒煙癖，酒飲少；多運動，散步好；知天命，樂逍遙；此為謂，壽之道。」