電影「讓子彈飛」原著作者馬識途病逝 享壽110歲
中國作家馬識途北京時間28日19時25分去世，享壽109歲。他的小說集「夜譚十記」中的〈盜官記〉於2010年被導演姜文改編為電影「讓子彈飛」，而廣為人知。
姜文得知馬識途逝世，表示「110歲是個喜喪，可還是讓人捨不得。老爺子文武雙全了不起！」馬識途曾看完「讓子彈飛」後，表示「威武雄壯！」
馬識途本名馬千木，與巴金、張秀熟、沙汀、艾蕪並稱「蜀中五老」。20世紀80年代，馬識途創作「夜譚十記」，確立了「四川人以四川話講四川故事」的框架。
步入百歲後，馬識途依舊保持著旺盛的創作熱情，筆耕不輟，相繼完成「夜譚續記」「馬識途西南聯大甲骨文筆記」「那樣的時代，那樣的人」等作品。
2014年，馬識途將其百歲書法展作品拍賣所獲資金全部捐於四川大學文新學院，設立馬識途文學獎，每年利息用來資助熱愛文學、追逐夢想、品學兼優的大學生。
馬識途曾將自己的長壽之道歸於「五得」:「吃得、睡得、走得、寫得、受得。」馬識途還曾和他的哥哥一起作過一首「長壽三字訣」：「不言老，要服老；多達觀，少煩惱；勤用腦，多思考；能知足，品自高；勿孤僻，有知交；常吃素，七分飽；戒煙癖，酒飲少；多運動，散步好；知天命，樂逍遙；此為謂，壽之道。」
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