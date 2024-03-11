以台灣故事點亮西班牙 7位當代藝術家參加馬德里藝術週

「2024馬德里台灣藝術週」日前在馬德里舉行，3大當代藝術博覽會中的Hybrid Art Fair展會強調「未來」，年輕藝術家陳聖文（圖）手持他剛出版的限量藝術書「他山」與他的刺繡創作合影。（中央社）

7位台灣當代藝術家日前以台灣的「過去」、「現在」、「未來」主題串聯參加「2024馬德里藝術週」3大展覽，作品呈現台灣現實、環境與人的關係及懷念舊日美好等多元面貌，獲得參觀者高度讚嘆。

6日至10日在馬德里集結7名台灣藝術家作品，串聯參加3大當代藝術博覽會Art Madrid、Hybrid Art Fair、UVNT Art Fair，展現台灣過去、現在及未來的多元藝術面貌與關懷。

馬德里「藝術週」是西班牙年度藝術盛會，規模不一、各具特色的當代藝術展會同時舉辦，每年都吸引全球藝術家、藝術愛好者及收藏家前來參與，將城市轉變為一座創意與藝術之都。

駐西班牙代表處文化組今年持續與伊日藝術計劃合作辦理「2024馬德里台灣藝術週」。負責策展的伊日藝術計劃總監黃禹銘告訴中央社，西班牙與台灣都有綿長的海岸線，與海洋關係親密，再加上西班牙擁有超現實藝術巨匠，因此今年特別選用藝術家孫培懋的超現實奇幻作品「我曾想像自己是幽暗深海裡的那條魚」作為「馬德里台灣藝術週」的主視覺，以多彩細膩的海底景觀，呼應西班牙的地理和藝術風格。

黃禹銘感謝駐西班牙代表處文化組的協助，得以在3個藝術空間同時串聯出屬於台灣曾經、現在、未來會持續發生的故事，透過藝術作為媒介實踐台灣與國際的文化交流，讓藝術更加美好，由於作品呈現台灣不同期間時空變化和生活與歷史面貌，彷彿縮影一般，獲得參觀者高度讚嘆。

這次馬德里「藝術週」，6日至10日在「Art Madrid當代藝術博覽會」展示黃舜廷、林世雍及蕭聖健3位藝術家作品；7日至10日在「Hybrid Art Fair當代藝術博覽會」展出陳聖文創作；「UVNT Art Fair當代藝術博覽會」則由耿傑生、孫培懋及王冠蓁參與。

Art Madrid展會著重繪畫藝術，以「過去」為主題展現「台灣的舊日美好」，展出中生代藝術家為主，包括寫實技法紮實的黃舜廷與林世雍，以生命經驗和家族記憶詮釋台灣過往生活樣貌和歷史縮影。

蕭聖健則透過台灣傳統老物件，創造動力聲音裝置，響起的蛙鳴鳥叫聲，勾起舊時台灣的美好回憶，引起許多觀眾包括孩童駐足觀察聆聽。

黃禹銘特別提到，每年都希望透過作品和西班牙對話，因此今年特別展出林世雍的作品「似 人間樂園」，以台灣民俗素材勾勒前世、現世和來世，回應馬德里普拉多博物館 （Museo del Prado）的重要館藏—15世紀荷蘭畫家波希（Hieronymus Bosch）的三聯畫「人間樂園」（Garden of Earthly Delights）。

黃禹銘指出，Hybrid Art Fair展會強調「未來」，談論對「台灣環境未來的期許」，因此特別以最年輕的藝術家陳聖文精巧的刺繡作品，複合藝術家從台灣山林和海灘撿拾的廢棄物，縫合出美麗的山林和海洋動物，揭示土地與動物的傷痕，試圖修補和人與環境的關係，透過行動藝術來實現對環境正義的想像。