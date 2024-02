捷克銀髮族退而不休 為維基百科編寫條目樂此不疲

高齡80歲的退休 老人可能談不上所謂科技通,不過卡德內洛娃對線上百科全書維基百科貢獻良多,而且樂此不疲。

法新社報導,一個晴朗的周日早晨,曾在圖書館 從事編目工作的卡德內洛娃(Jirina Kadnerova)在布拉格南邊的索貝爾迪鎮(Sobehrdy)用手機拍照。

為了撰寫下一篇條目,她正在當地一間基督新教教堂蒐集素材,童心未泯地在教堂周遭忙得不亦樂乎,把握機會跟主日彌撒禮成後離開的當地人交談。

卡德內洛娃與一般維基百科捷克作者的樣貌截然不同。根據維基媒體基金會(Wikimedia Foundation)捷克分會執行長約科洛娃(Klara Joklova)描述,他們通常是「具有科技背景的15到35歲男性」。

自從卡德內洛娃參加為老年人提供培訓的「長者編寫維基百科」(Seniors Write Wikipedia)計畫,她便一直在為這個開源百科全書撰寫條目。捷克分會於2013年推動這項倡議。

