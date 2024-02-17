蔡明亮談AI與戰爭：這個世界有種概念叫「太多了」

導演蔡明亮。（中央社）

本屆柏林影展將放映導演蔡明亮的兩部新舊作，文策院也為他舉辦「大師講座」吸引滿場群眾，除了談電影的自由性和大螢幕的力量，他接受中央社專訪談AI 與戰爭，他說這個世界有一種概念叫做：太多了。

柏林影展將在「經典」單元放映蔡明亮的「天邊一朵雲」4K 修復版，他的新片「無所住」也入選「特別放映」單元。他在16日的講座上談起「行者」系列第10部作品「無所住」，由光頭紅袍赤足造型、宛如苦行僧的李康生在美國華盛頓慢步行走，「我想讓大家坐在戲院看完沒有內容的電影」。

蔡明亮說，這部片沒有語言、劇情，沒有「演」，這是他當下想做的，拍片時就像畫家出門寫生，讓觀眾進電影院 就像進美術館看畫，試圖改變根深柢固的觀影習慣，「我知道很難」。

他強調創作自由度，相信電影有許多可能性，並批評商業化「讓大家不斷製造相同的東西」，也談到網路的影響。

「連我都看TikTok了（笑），但是我真的覺得說，很恐怖，我們越來越沒有大螢幕的概念了，沒有大特寫，還有最重要是沒有美學了」，蔡明亮說，電影院需要維持下來，他相信大螢幕仍然有力量。

中央社記者在講座後問蔡明亮，是否擔心更新興的人工智慧（AI）興起，會讓創作變得更自由或不自由。

他說，「自由不自由，無關媒材，看誰在使用它」，他的創作一定要求百分之百的自由，這是最幸福的事情，跟虛擬實境（VR）或AI等新科技沒有什麼關係，「但我覺得這個世界的發展maybe太快了，回不來了，抖音啦、網路世界，其實我不是很瞭解，但我們被捲進去了」。

蔡明亮以包裝來比喻：「我覺得這個世界有一種概念，叫做太多了，什麼都太多了，送一個禮物給你，包裝太多了，你只拿到一個喔，千千萬萬的人拿到千千萬萬個，有多少包裝，你會焦慮，會不舒服，那怎麼辦呢？就說啊，就說出來『我不想拿到這個禮物』。」

問他人類社會持續進展，好像不得不追求「多」，蔡明亮立刻接話「要追求快樂，怎麼快樂、自在、舒服最重要，不是多少的問題，要知足」。

他在講座中提到，德國 新電影代表性導演法賓斯達（Rainer Werner Fassbinder）的影片為他打開電影的真實面貌，「電影不只是逃避現實，而是迫使你面對現實」。

中央社記者問他，當下現實是我們所處的歐洲周邊正在進行兩場戰爭，而作品很少處理戰爭議題的他，曾說「行者」系列是想讓人們認真的多看這世界兩眼，那麼他又怎麼看戰爭。

蔡明亮沈思許久後說，「我們都可以感受到那種殘酷，戰爭的殘酷，我們也看了很多反戰的電影，可是好像沒用，所以人不容易被改變」，他也說，要讓世人變得比較溫柔、寬容，變得比較愛別人、愛自己，「我覺得其實是教育的問題」。

他認為戰爭來自人性太過貪婪，想要擁有很多東西，到最後就是紛爭不斷，而發起戰爭的人常常也是愛看電影的人，所以他也會苦惱「拍電影有什麼用、創作有什麼用？（那些人看電影）這麼久了都無法解決那種內心的焦躁，怎麼樣才平靜下來？所以我的作品是比較安靜的，我希望我的作品會有力量」。

坦言自己不會再得到國際主流電影獎，因為選擇了一條不同道路的蔡明亮，在講座中說，「我今天在電梯的鏡子前看自己，覺得我活不了多久，但沒有遺憾」。

蔡明亮說，1992年拍完首部劇情長片「青少年哪吒」後，就明白「人生很短⋯⋯我相信我這輩子頂多只能拍十部電影，十部好的電影，我就很滿意」，他對著滿場專注的觀眾說，「拍電影並不容易，創作並不容易，所以要把握，珍惜每一次的機會」。