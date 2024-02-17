旅美台灣藝術家李明維大型個展「心之所繫」 舊金山開幕

旅美台灣藝術家李明維（中）在舊金山笛洋美術館推出大型個展「李明維：心之所繫」，於當地時間17日正式開幕，他在展前特別與首席策展人克勞第亞（Claudia Schmuckli）（左）與助理策展人詹娜（Janna Keegan）（右）合影留念。（中央社／李工作室提供）

重返藝術生涯起點，旅美台灣藝術家李明維大型個展「李明維：心之所繫」於舊金山 笛洋美術館 開幕，李明維將舊金山視作棲居的家鄉，別具意義，該展也被國際媒體評選為年度必看展覽。

「李明維：心之所繫」（Lee Mingwei: Rituals of Care）已於17日正式開展，開展前受英國衛報（The Guardian）、ArtAsiaPacific及W雜誌等國際媒體關注及評選為年度必看展，策展團隊包含首席策展人克勞蒂雅．施慕克黎（Claudia Schmuckli）與助理策展人雅娜‧綺根（Janna Keegan）。

李明維是加州藝術學院學士及耶魯大學 藝術碩士。他透過李工作室分享，舊金山有著他年少的夢與青春的足跡，還有成為藝術家的起點。每次往返台北，總會在舊金山稍作停留。這次展出六件作品以及一件全新創作。

李明維說，回顧藝術生涯30年來，總是得之於人者太多、出之於己者太少。「我希望我的作品，可以帶給觀眾美和良善，而我卻又在一次又一次的展覽中享受到美善的循環。雖然曾在全球重要美術館展出過，一直到30年後的今天，才有機會以大型個展的方式，比較全面性地展出我的作品。」

此次在舊金山笛洋美術館（Fine Arts Museum of San Francisco de Young）展出作品為李明維藝術生涯初期至今的作品，包含「水仙的一百天」、「魚雁計畫」、「如沙的格爾尼卡」、「補裳計畫」、「聲之綻」、「我們的和平國度」及委託新作「息之華」（Chaque souffle une danse）。

「息之華」為行為展演作品。自2021年起，李明維感覺自己深受COVID-19疫情與不斷升溫的國際情勢影響，藉由深呼吸與冥想的方式，不僅有效地舒緩緊繃的壓力和波動的情緒，也開啟「息之華」的創作動力。

表演以舞者緩步走向環狀展示的吹墨石版開始，當舞者望向每幅吹畫時，將點燃蠟燭，直到展廳內所有的吹墨石版都被燭光點亮，之後，舞者又會逐一熄滅每根蠟燭，直到最後一盞燭光消逝在黑暗之中。

作品展演將由曾任美國「比爾提瓊斯與亞尼贊現代舞團」（Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company）的舞者劉奕伶及優人神鼓前舞者吳成龍擔綱演出，並由明尼蘇達街計畫基金會（Minnesota Street Project Foundation）聯合呈現。