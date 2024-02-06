3人團隊用AI解讀2000年前燒焦古卷 獲頒70萬美元

義大利維蘇威火山2000年前爆發，燒焦了一些古卷。3名研究員利用人工智慧將留存至今的古卷解讀出2000個以上的希臘字母，因此獲得70萬美元獎金。（路透）

義大利 維蘇威火山（Mount Vesuvius）2000年前爆發，燒焦了一些古卷。3名研究員利用人工智慧（AI ）將留存至今的古卷解讀出2000個以上的希臘字母，因此獲得70萬美元獎金。

綜合法新社與英國「衛報」（The Guardian）報導，發起「維蘇威挑戰」（Vesuvius Challenge）的主辦單位表示，「赫古拉尼翁紙莎草」（Herculaneum papyri）大約由800個捲起的希臘古卷組成。西元79年，維蘇威火山爆發，掩埋了古羅馬的龐貝城（Pompeii），這份古卷也遭碳化。

這些保存在巴黎法蘭西學院（Institut de France）和那不勒斯國家圖書館（National Library）的古卷很像灰燼硬化的木料，已大範圍損壞，如果硬要展開，甚至會碎裂。

「維蘇威挑戰」另闢蹊徑，利用高解析度的電腦斷層技術掃描其中4卷，並提供100萬美元鼓勵研究。

3名獲獎研究員分別是柏林的博士生納德（Youssef Nader）、在美國太空探索科技公司（SpaceX）實習的內布拉斯加州學生法利托（Luke Farritor）、在瑞士鑽研機器人技術的學生席里格（Julian Schilliger）。

他們用AI協助辨識紙莎草上的墨水，透過圖形識別來辨認那些模糊、幾不可讀的希臘文字。

古典學者兼「赫古拉尼翁學會」（Herculaneum Society）主席佛勒（Robert Fowler）告訴「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）：「這些文本中，有些可能徹底改寫古老世界關鍵時期的歷史。」

「維蘇威挑戰」要求研究員解讀4個至少140字的段落，至少要復原85%的文字。

法利托去年從古卷中解讀出第一個字，在希臘語中的意思是「紫色」。

主辦單位表示，在共同努力下，他們目前已解讀約5%的古卷。

這項競賽是肯塔基大學（University of Kentucky）電腦科學家席爾斯（Brent Seales）和軟體開發平台GitHub創辦人佛里曼（Nat Friedman）的點子。

佛里曼在社群平台X上寫道，古卷作者「可能是伊比鳩魯學派哲人菲羅迪馬斯（Philodemus）」，書寫的是「關於音樂、食物與如何享受人生樂趣」。

還原這些從未問世的古文本將是一項巨大突破。根據美國加州大學 爾灣分校（University of California, Irvine）資料，估計只有3%到5%的古希臘文本留存。

佛里曼說，競賽下一階段將嘗試利用現有研究來解讀85%的古卷。