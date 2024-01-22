我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

南加蒙市華女失蹤案 家人：目擊者沉默 可能因警賄賂

青春版「牡丹亭」20年後重返 白先勇：牡丹亭永遠不老

記者陳宛茜／台北23日電
青春版「牡丹亭」中的杜麗娘畫像，是由白先勇好友奚淞親筆繪畫。奚淞善畫觀音，畫中的杜麗娘也符合「牡丹亭」中柳夢梅拾畫之初誤為觀音像的設定。(圖／白先勇提供)
青春版「牡丹亭」中的杜麗娘畫像，是由白先勇好友奚淞親筆繪畫。奚淞善畫觀音，畫中的杜麗娘也符合「牡丹亭」中柳夢梅拾畫之初誤為觀音像的設定。(圖／白先勇提供)

尹雪艷總也不老，牡丹亭永遠青春。小說家白先勇在國家戲劇院宣布青春版「牡丹亭」慶演20周年，原班底包括「杜麗娘」沈豐英、「柳夢梅」俞玖林，生旦淨末丑所有行當角色集體回歸，3月15日起在台灣巡演再現經典。白先勇表示，牡丹亭歌頌青春、歌頌愛情、歌頌生命，「是永遠青春的記憶。」

「2004年的4月19日，我記得清清楚楚，我們就是在國家戲劇院舉行青春版牡丹亭世界首演。」白先勇回憶，青春版牡丹亭第一場首演時，他的手直冒冷汗，生怕第一次走上國際舞台的青年忘了詞。沒想到青春版「牡丹亭」一炮而紅，20年來一共演出近500場，「全世界都去過了」。

此次重演青春版「牡丹亭」，舊班底全部回歸，除了演員，就連好友奚淞當年親繪的杜麗娘肖像、舞台設計和攝影師許培鴻，也都是原班人馬。白先勇談起當年才20歲出頭的杜麗娘和柳夢梅，感嘆他們如今也是40出頭的中年人，「可是還是青春，因為這個戲本身就是青春的」。他說，牡丹亭歌頌、愛情和生命，「是永遠青春的一個記憶。」

「青春版『牡丹亭』就是一次文藝復興。」白先勇指出，身為「百戲之祖」的崑曲在本世紀初有衰頹的趨勢。他當初做青春版「牡丹亭」，就是希望透過一齣戲訓練一批青年演員來接班，既復興中國文化，也號召青年觀眾回到戲院，「我想我們的基本目的是達到了」。青春版「牡丹亭」到全世界40所大學巡演，其中代表中國菁英的北京大學，三天足本的「牡丹亭」一共演了四次，場場爆滿。

有人形容牡丹亭變成「白牡丹」—白先勇的牡丹亭。白先勇則笑著表示自己是「義工大隊長」，後面還有一群被形容為「牡丹幫」的天兵天將，包括趨勢教育基金會董事長暨執行長陳怡蓁等人，「總在我最困難的時候來幫我一把」。白先勇笑稱自己「用盡吃奶的力氣」，支票都開光了，希望後繼有人站出來，繼續保護和傳承崑曲之美。

小說家白先勇在國家戲劇院宣布青春版「牡丹亭」慶演20周年，舊班底將赴台重現經典。...
小說家白先勇在國家戲劇院宣布青春版「牡丹亭」慶演20周年，舊班底將赴台重現經典。(記者陳宛茜／攝影)

支票

上一則

陳金順接高雄榮總院長 拚醫學中心評鑑

延伸閱讀

「孽子」演員齊聚同志酒吧 孫越最受歡迎

「孽子」演員齊聚同志酒吧 孫越最受歡迎
「孽子」電影版修復 導演爆孫叔叔是初代同志天菜

「孽子」電影版修復 導演爆孫叔叔是初代同志天菜
董宇輝「單飛」直播 單場「漲粉近300萬」按讚破8億

董宇輝「單飛」直播 單場「漲粉近300萬」按讚破8億
情牽《牡丹亭》

情牽《牡丹亭》

熱門新聞

圖∕黛安

後母（上）

2024-01-21 01:02
周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

2024-01-11 06:00

奇遇

2024-01-16 01:00

遊墨西哥遇到騙子

2024-01-09 01:00

貓痴物語

2024-01-21 01:00
黛安∕圖

後母（下）

2024-01-22 01:02

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警