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耗時近4年譯源氏物語90萬字 台翻譯家林水福：經典不死

中央社／台北17日電
源氏物語，林文月譯本。（取材自Amazon網站）
源氏物語，林文月譯本。（取材自Amazon網站）

日本經典文學「源氏物語」歷久不衰，中文版過去曾有豐子愷、林文月著手翻譯，台灣翻譯家林水福耗時近4年，完成90萬字譯本，預計今年下半年出版。

林水福表示，「源氏物語」是最能代表日本的作品，連諾貝爾文學獎得主川端康成都曾表示「沒有一部作品可以超越源氏物語」，可見其重要性。

林水福表示，經典禁得起時間考驗，總是一再有人翻譯，賦予新的解釋，因此「經典不死」，他希望自己的翻譯能讓更多人認識「源氏物語」及日本文學之美。

林水福從教職退休以後開始翻譯「源氏物語」，每天約翻譯2000字左右，每天工作時間比退休之前還要長，但他卻樂在其中。

林水福說，「源氏物語」90萬字多達400多名出場人物，故事橫跨4代，對後世影響非常大，不管是在藝能、文學還是各領域的美學，千年來備受日本人重視，而且讓日本人引以為傲，幾乎每隔20年就會有人以現代語再翻譯1次。

「源氏物語」以日本平安時代（794～1185年）為背景，描述出身皇室的光源氏曲折的情史，以及死後其子孫間的愛情故事。

林水福是許多日本經典的翻譯者，包括川端康成、谷崎潤一郎、遠藤周作、大江健三郎等人的重要作品，都因他的譯筆而在台灣受到重視。

林水福說，他並不是這幾年才忽然想翻譯「源氏物語」，事實上在他鑽研的平安朝文學中，「源氏語語」相關的研究是最久的，對於其中相關問題亦時時關心，可說是他最想翻譯的作品。

雖然有豐子愷、林文月版本在前，林水福表示自己在赴日求學之前，就曾在日本教授原土洋的指導下學習「和歌」1千多首，而「源氏物語」中之有多達700多首和歌，此翻譯正好將他多年研究派上用場。

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