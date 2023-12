馬丁路德故居險遭縱火 亞特蘭大女子被捕 128年古蹟逃過一劫

亞特蘭大 一名26歲女子日前對民權運動領袖馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr)出生時的住屋潑灑汽油,企圖縱火 ,幸好被旁觀者阻止,該棟128年歷史古蹟得以逃過一劫。

該名女子被控企圖縱火和干擾政府財產,其家人稱她有精神障礙。

亞特蘭大警察局長席爾鮑姆(Darin Schierbaum)說,兩名見義勇為路人是來自猶他州 的遊客,經過該歷史性建築時,女子正在門廊和房門上倒汽油。

BREAKING UPDATE: Woman charged with pouring gasoline, trying to burn down Martin Luther King Jr.'s Atlanta birth home, according to police.

