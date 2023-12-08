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馬丁路德故居險遭縱火 亞特蘭大女子被捕 128年古蹟逃過一劫

編譯周芳苑／綜合8日電
民權運動領袖馬丁路德金恩出生時的故居。(美聯社)
民權運動領袖馬丁路德金恩出生時的故居。(美聯社)

亞特蘭大一名26歲女子日前對民權運動領袖馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr)出生時的住屋潑灑汽油，企圖縱火，幸好被旁觀者阻止，該棟128年歷史古蹟得以逃過一劫。

該名女子被控企圖縱火和干擾政府財產，其家人稱她有精神障礙。

亞特蘭大警察局長席爾鮑姆(Darin Schierbaum)說，兩名見義勇為路人是來自猶他州的遊客，經過該歷史性建築時，女子正在門廊和房門上倒汽油。

遊客之一肯普夫(Zach Kempf)43歲，是來自鹽湖城的電影製片人，另一人是他同事；肯普夫原本以為嫌犯在為屋前灌木叢澆水，卻突然衝上階梯、猛拉紗門想進屋，他感到奇怪便開口詢問，女子不回應。

女子隨後將五加侖容器裡的物品傾倒在門廊上，將空罐扔進灌木叢，接著抓起門廊旁草地上的打火機，就在她手持打火機走回門廊時，肯普夫用身體擋住她，撥打911報警。

肯普夫形容該女子渾身緊張，但不具攻擊性；女子最後轉身快步沿街走開。肯普夫看見街上有兩行人，便大聲提醒跟蹤女子。

街上兩人正巧是來自紐約的警察，應聲將女子制伏；待當地警方趕到後，一年長男子和另三名婦女走近，看上去心煩意亂，他們是女子的家人，利用手機定位找到她。

肯普夫說，女子家人說她是遭受精神困擾的退伍軍人。

馬丁路德金中心(The King Center)聲明指出，有人試圖縱火焚燒該棟歷史建築，所幸並未成功；亞特蘭大消防局長德伯里(Jerry DeBerry)表示，假如未及時制止縱火，該屋可能短短幾秒鐘內就會被大火呑噬。

這棟兩層樓房建於1895年，馬丁路德金恩博士在此出生並居住到12歲，位於亞特蘭大奧本大道歷史街區，國家公園管理局2018年取得該屋產權，定為聯邦地標。今年11月起暫時關閉進行翻新，預定2025年重新開放。

亞特蘭大 縱火 猶他州

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新聞博物館的殉職牆

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