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班克西真名曝光？20年前訪談親口說是「羅比」

中央社倫敦22日綜合外電報導
英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）在西班牙一處美術館展出。（Getty Images）
英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）在西班牙一處美術館展出。（Getty Images）

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）一向愛搞神祕，但根據英國廣播公司（BBC）2003年的訪談，他當時親口說出他的名字是「羅比」（Robbie）。

法新社和「獨立報」（The Independent）報導指出，BBC直到今天才首度分享這段2003年專訪。這位紅遍全球藝術家極少接受採訪，當時他被問到名字是否是「羅伯．班克斯」（Robert Banks），他回說「是羅比」。

然而，澳洲廣播公司新聞網（ABC News）指出，仍有人懷疑這是真名還是化名。

班克西的身分長久以來都是各界臆測的話題，有些人聲稱他的名字是羅賓或羅伯．班克斯。

班克西2003年接受BBC採訪時20多歲，當時正在宣傳他在倫敦東部的展覽「地盤之爭」（Turf War）。

20個年頭過去後，BBC如今將完整訪談內容供作廣播與播客平台BBC Sounds「班克西故事」（The Banksy Story）節目一環。

訪談中，主持人問道：「我們假設你就是你所說的那個人，但我們要如何確定呢？」受訪者此時回答：「哦，完全無法向你保證這一點。」

班克西從英格蘭西南部的布里斯托（Bristol）發跡，自2000年代初走紅全球以來，作品往往在拍賣會上以數百萬甚至上千萬英鎊的價格售出。

班克西 澳洲 拍賣

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