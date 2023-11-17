台灣女導演抬頭 紐約大學影展見證30年變化

紐約大學台灣影展登場前，駐紐約台北文化中心主任張惠君（右起）16日與導演李靖惠、策展人游惠貞、紐約大學教授張真、導演黃玉珊及陳芯宜合影。（中央社）

紐約大學 舉辦台灣影展 ，邀請多位台灣女性電影人回母校，慶祝台灣國際女性影展30周年。導演黃玉珊、策展人游惠貞都認為，女性在台灣電影產業地位提高，但「還可以更好」。

紐約大學提許藝術學院（NYU Tisch School of the Arts）17日至19日舉辦台灣影展（Reel Taiwan），將播映5部由台灣女性執導的電影。這是繼9月在法國巴黎播映30部電影後，台灣國際女性影展（簡稱台灣女影）慶祝30周年的最新國際活動。

紐約大學電影系教授張真、策展人游惠貞及導演黃玉珊、陳芯宜、李靖惠今天在駐紐約台北文化中心受訪，暢談策展理念、各自作品、30年來女性在台灣電影產業的地位變化。

黃玉珊剛進片場工作時，在導演李行身邊擔任場記，博得「模範場記」稱號。但她因此發覺女性在電影產業升遷較慢，「譬如當場記就一直當場記，因為他們覺得妳很細心；如果是男性，第一部戲當場記，第二部戲就變副導演了」。

黃玉珊1988年執導首部劇情片「落山風」，之後受法國從女性主義介紹女性電影影響，搭上台灣性別平權運動浪潮，1993年在沒有公部門支援的情況下，與婦女新知基金會一同創辦台灣女影前身「女性影像藝術展」，期望女導演作品有更多曝光機會。

歷經30年耕耘，黃玉珊說，現在台灣紀錄片男女導演比例相當，近年劇情片女導演也有出色表現，包括去年以「哈勇家」榮獲金馬獎最佳導演的陳潔瑤。

但她與游惠貞都認為，女性在電影產業的處境可以更好。

游惠貞坦言，電影產業只要牽涉到金錢，性別差異仍有影響，而且女性通常「比較退讓」，才會有黃玉珊應爭取當導演卻變成「模範場記」的往事。儘管如此，她仍認為在亞洲國家中，台灣電影圈女導演所占比例「比韓國、日本好太多了」。

李靖惠說，近年資料顯示，好萊塢逾80%電影由男性主導，女性故事少之又少。亞裔在美國是少數族群，如果像她執導的新作「愛子歸來」主角是女性，突破重圍更加困難，需要團結，才能讓更多人看見台灣女性電影的豐沛創造力。

陳芯宜近年投入虛擬實境（VR ）內容創作，去年以VR短片「無法離開的人」在威尼斯影展獲獎。她說，VR是全新媒材，吸收來自遊戲、電影及劇場等不同領域人士，女性所占比例高於電影產業，也有別於電影產業偏保守的思維。

紐約大學台灣影展放映的5部片分別為周旭薇執導的「高飛」、黃玉珊執導的「真情狂愛」、鄭淑麗執導的「鮮殺」、陳芯宜執導的「流浪神狗人」及李靖惠執導的「愛子歸來」。

其中，「愛子歸來」是長期關注性別、家庭和移民議題的李靖惠耗時10年拍攝的紀錄片，在台北、紐約製作，刻畫主角楊媽媽與獄友情同母子的情誼。本片上周在聖地牙哥亞洲影展（SDAFF）亮相，19日將首次在紐約放映。

共同策畫紐約大學台灣影展的張真說，除慶祝台灣女影30周年外，黃玉珊、游惠貞及鄭淑麗都是校友，多年後團聚是緣分。張真近期推出新書談華語世界電影中的女導演，期盼這本書翻成中文，讓更多人知道張艾嘉、黃玉珊等影壇「全能冠軍」的故事。