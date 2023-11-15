誠品書店2023台灣十大暢銷書榜 焦慮世代追求「與自己和解」

誠品書店公布2023年度中文TOP 10暢銷書榜，隨著科技焦慮、社群焦慮、容貌焦慮等社會現象，心理療癒類作品持續霸榜。（圖：誠品提供）

誠品書店 公布2023年度中文TOP 10暢銷書榜，隨著科技焦慮、社群焦慮、容貌焦慮等社會現象，心理療癒類作品持續霸榜，「與自己和解」是焦慮世代眾所追求的目標與課題。

在誠品書店暢銷書榜榜當中，曾被日本 新聞周刊選為「世界最尊敬的100位日本人」的枡野俊明寫下《別對每件事都有反應》，藉由「放下」的禪學思維，陪讀者找回心靈平靜，獲書榜Top 3 ; 遭遇憂鬱症與漸凍症雙重打擊的瑞典 經濟學家比約恩，透過泰國出家修行17年的人生體悟，擺脫焦慮風暴、勇敢面對死亡，作品《我可能錯了》更成為每30位瑞典人就有1人讀過的暢銷經典，名列Top 6。作家黃山料則以《餘生是你，晚點沒關係》蟬聯第一，最新作品《人間孤獨，卻與你一見如故》也名列第５。

誠品書店公布2023年度中文TOP 10暢銷書榜前三名分別是：黃山料《餘生是你，晚點沒關係》、Peter Su《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》、枡野俊明《別對每件事都有反應》。（圖：誠品提供）

曾歷經網路霸凌的金句王子Peter Su以《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》拿下年度中文暢銷第2名；有「文字閨密」封號的角子全新作品《你會坦然面對，每一場告別》，以40個溫柔提醒帶領讀者深度思考、用微笑揮別悲傷，奪得TOP7。資深媒體人陳文茜《晚安，我的生命》以堅定而溫柔的人生智慧，看穿死亡、活出精彩，同樣獲得讀者好評，排行TOP 10。

此外，誠品書店也首次公布「青少年及兒童暢銷TOP 10」、「外文暢銷TOP 3」。台灣人特愛日本動畫，今年初上映即登上台灣影史日本電影票房第2及第3名的「灌籃高手The First Slam Dunk」和「鈴芽之旅」電影幕後製作專書《THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE》、《新海誠監督作品 すずめの戸締まり 公式ビジュアルガイド》也分別占據誠品書店2023年度外文不分類暢銷榜前2名，其中由新海誠親自執筆的同名小說《鈴芽之旅》更登上中文不分類暢銷Top4。

「青少年及兒童不分類暢銷書榜」除了時下最火紅的神奇柑仔店、麵包小偷和屁屁偵探等卡通明星暢銷書籍，令人意外的是遊戲平台Roblox相關書籍《這次不遲到！有感筆電超激推100款ROBLOX絕讚遊戲》及《邊做邊玩邊學速成攻略！Roblox遊戲設計大全》一舉奪下青少年及兒童不分類暢銷Top1和Top4，可見遊戲設計開發的創新職能已然成為新生代矚目趨勢。