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Nissan GT-R50 by Italdesign從未領牌 25日上架慕尼黑拍賣會

記者趙駿宏／綜合報導
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）

由Italdesign所設計的Nissan GT-R50雖然並不屬於量產販售的車型，但這款由義大利重新設計的東瀛戰神特仕車，對許多人而言還是一輛令人驚嘆的限量超跑車款。近期有一輛從未掛牌過的Nissan GT-R50 by Italdesign，一直存放在控溫倉庫中，里程數僅為119 英里，將於11月25日由RM 蘇富比拍賣行在慕尼黑拍賣會上出售。

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sothe...
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）

GT-R50 by Italdesign的誕生是為了慶祝 Nissan GT-R 以及Italdesign成立50周年，也因此原本計畫限量生產50輛。然而，因為新冠肺炎（Covid-19）疫情介入，最終只生產了18輛車。

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sothe...
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）

這輛編號第11號的GT-R50尚未掛牌交車，而是保存在工廠的溫控倉庫裡，之後轉移到更先進的儲存設施中。由於這輛GT-R50還有一些選配部件，因此價格為105萬歐元，比基本價格99萬歐元高出6萬歐元。

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sothe...
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）

但不論出於什麼原因沒有交車給客戶，這輛GT-R50里程僅僅只有119 英里（192 公里），這可是一輛紮紮實實的新車。內裝還選用NISMO Red的液態金屬漆做飾板點綴。

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sothe...
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sothe...
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sothe...
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）

雖說GT-R50是由義大利Italdesign設計，但其本質還是Nissan GT-R，引擎本體也是3.8升V6代號VR38DETT引擎，透過新的燃油噴射器、新的活塞和重新設計的排氣系統，加上更大的GT3 規格渦輪增壓器和中冷器，讓動力輸出提升至720ps/79.5kgm。

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sothe...
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）

其動力透過六速雙離合器變速箱改進的差速器和驅動軸配合使用，將動力傳輸四個車輪上。同時為了因應增強的動力，還換上了更強力的Brembo煞車、Bilstein特調避震器，和前255/35 R21、後285/30 R21的米其林Pilot Super Sport輪胎。

RM 蘇富比拍賣行將在11月25日舉行的慕尼黑拍賣會上出售由Italdesign設計的2021年Nissan GT-R50。預計該車的售價將在1至125萬美元之間。

Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sothe...
Nissan GT-R50 by Italdesign。（取材自RM Sotheby）

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