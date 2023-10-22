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台裔音樂人尋找身分認同 在海外唱頌台灣故事和文化

中央社／溫哥華21日專電
台裔音樂人林佳君（Darling Sparrows）（右起）、簡婕（Mirabelle Jien）、楊予菁（Kim Yang）在加拿大玉石音樂節演出，用音樂敘說自己的文化和故事。（中央社）
台裔音樂人林佳君（Darling Sparrows）（右起）、簡婕（Mirabelle Jien）、楊予菁（Kim Yang）在加拿大玉石音樂節演出，用音樂敘說自己的文化和故事。（中央社）

加拿大玉石音樂節（Jade Music Festival）昨天圓滿落幕，6位台裔音樂家在音樂節上大展才華，有人唱出台灣美麗大地的聲音，有人把鄧麗君歌曲融入嘻哈音樂中，皆獲得極高評價。他們藉由音樂探索台灣文化，也進一步向世界述說台灣故事。

今年有16位音樂人在音樂節上演出，其中6位來自台灣移民家庭。包括：林佳君（Darling Sparrows）、簡婕（Mirabelle Jien）、楊予菁（Kim Yang）、高頌典（Kapa Arkieh）、樂凡（Van Lefan）和富愛子（Aiko Tomi）。這些年輕的音樂人均極富才華與魅力，在音樂節上演唱自己創作的歌曲。

3度入圍加拿大朱諾音樂獎（JUNO Awards）的林佳君，早前以藝名Ginalina打出知名度，如今改名Darling Sparrows，展開民謠搖滾的新身分。她在音樂節上演唱多首經典歌曲，其中一首「大地」，帶著現場觀眾一起哼唱，炒熱了氣氛。林佳君對中央社表示：「我希望用音樂唱出台灣美麗的山河大地。」

原本以英語創作和演唱為主的林佳君，這兩年更多地嘗試融入國語和台語元素，例如「丢丢銅仔」、「兩隻老虎」和「恭喜」等作品，呈現了亞洲童趣和風情。她說：「我和父母長輩促膝長談，更多地認識了他們的成長環境和中華文化。」

擁有多倫多大學音樂碩士學位的簡婕，擅長鋼琴、長笛、吉他、琵琶等多種樂器，她在演奏中也巧妙地將不同樂器和獨立原聲民謠融合在一起。她對中央社說：「身為一個台裔加拿大人，我在兩種文化的音樂中長大，但過去我從未認真思考該如何讓音樂更具跨文化性，如今我探索著自己的身分。」

台裔澳洲女歌手楊予菁有豐富的演出經驗，曾被澳洲MusicACT提名為2022年度藝術家。她空靈的聲音展現出柔情卻又具渲染力的情緒，讓音樂節的觀眾如癡如醉。她對中央社說，以前只唱英文歌，但現在不同了。「我開始用華語創作音樂，開始使用中文名字，在演出中我樂意分享台灣的歷史文化，因為這就是我的一部分。」

阿美族的高頌典也是音樂節上的亮點，他將台灣原民歌謠融入現代搖滾，也將鄧麗君的經典老歌注入嘻哈血液，帶來全新感受，嗨翻全場。曾經獲得多個獎項的高頌典說：「經由音樂，我讓世界看到原住民身分的驕傲！」

玉石音樂節執行總監吳權益說，這個音樂平台形塑了一種集體力量，讓許多在海外出生長大的台灣孩子，不需擔心有沒有融入主流文化的壓力，能自在地探索自己，向外界驕傲地說：「這就是我的音樂！」

他也說：「這些孩子用英文說故事的能力很強，和亞洲長大的音樂人敘事方式不同，所以他們可以用另一種方式去傳達台灣的音樂故事和文化，幫助台灣音樂界，搭起通往世界的音樂橋樑。」

加拿大玉石音樂節打造北美華語音樂平台，讓許多在海外出生長大的華裔音樂人，有機會展...
加拿大玉石音樂節打造北美華語音樂平台，讓許多在海外出生長大的華裔音樂人，有機會展現自己的多元文化，也用英文和音樂述說中港台美好的人文故事。（加拿大玉石音樂節提供）
阿美族的高頌典將台灣原民歌謠融入現代搖滾，也將鄧麗君的經典老歌注入嘻哈血液，嗨翻...
阿美族的高頌典將台灣原民歌謠融入現代搖滾，也將鄧麗君的經典老歌注入嘻哈血液，嗨翻加拿大玉石音樂節現場。（加拿大玉石音樂節提供）

加拿大 澳洲 移民家庭

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