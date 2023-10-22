中國科幻作家海漄 憑小說「時空畫師」獲2023雨果獎

海漄在頒獎典禮後接受媒體採訪。（新華社）

四川成都舉辦的第81屆世界科幻大會上，21日舉行了2023雨果獎（Hugo Award）頒獎典禮，揭曉雨果獎17個獎項以及「驚奇獎——最佳新人獎」和「北極星獎——最佳青少年圖書獎」。中國科幻作家海漄憑小說「時空畫師」獲「最佳短中篇小說」。

憑藉此獎，海漄成為繼劉慈欣、郝景芳後，第三位獲得雨果獎作品獎的中國科幻作家。海漄出生於1990年，他於2022年發表的「時空畫師」，靈感來自于「千里江山圖」作者、天才畫家王希孟的人生經歷。該小說追溯了一幅虛構的名畫創作以及「當時」的朝野權力鬥爭故事，將近幾年很熱的「在故宮修文物」話題與中國傳統文化、歷史、推理、科幻相結合。

「最佳長篇小說」歷來是雨果獎的重中之重。今年這一重磅獎項頒給了美國科幻作家T.金費雪(T. Kingfisher)的作品「蕁麻和骨頭」（Tor Books）。

「最佳長中篇小說」和「最佳短篇小說」分別頒發給了肖恩寧·馬奎爾(Seanan McGuire)的作品「溺水女孩之謎」(Tordotcom)和薩曼莎·米爾斯(Samantha Mills)的作品「兔子測試」(Rabbit Test)。

雨果獎被稱為「在科幻及奇幻創作中其中一個最高的榮譽」，勝出作品通常會被出版成編集，而雨果獎的標誌亦會印在得獎作品書面上以作宣傳。