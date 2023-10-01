探討吉隆坡開埠先驅葉亞來 帶動馬台客家文化交流

馬來亞大學、文藻外語大學1日舉辦「馬來西亞-台灣客家世界文物展暨葉亞來生平及文化遺產論壇」，並展示台灣客家文化。（中央社）

馬台客家文化交流論壇今天舉行，多位學者藉探討吉隆坡開埠的重要奠基者甲必丹葉亞來，帶動大馬和台灣客家文化研究交流，讓華人 社會以外的馬來與印度 族裔了解馬台客家文化。

馬來亞大學、文藻外語大學今天在吉隆坡國家紀念碑公園舉辦「馬來西亞-台灣客家世界文物展暨葉亞來（Yap Ah Loy）生平及文化遺產論壇」。這場論壇是屬於客家委員會新南向國際交流合作計畫的一部分。

文藻外語大學副教授鄧文龍表示，客家人在台灣與馬來西亞在開發史上都有非常大的貢獻，大馬留台學生中有很大比例是大馬客家人，這次論壇主要配合台灣新南向政策，盼強化客家文化交流。

他指出，今天展覽除台灣客家文化外，也有吉隆坡開埠重要奠基者葉亞來，葉亞來是客家人，希望馬來人與華人之間能密切合作，當年獲得廣東會館、福建會館、海南會館等會館支持，帶動民間社會發展。

馬來亞大學中國研究所高級講師林德順（Ling Tek Soon）指出，今天論壇也正好與在台灣舉行的世界客家世界博覽會遙相呼應，促進兩國之間的客家文化交流。

他指出，葉亞來在大馬客家族群中是非常重要人物，早期開墾過程中，客家人扮演重要角色。因此，當探討大馬所謂「客家帶」，可意指從馬來西亞北部貫穿而下到南部，客家先民當年在物質生活非常匱乏年代，歷經艱難險阻生存下來，慢慢促進地方繁榮，造就今天吉隆坡發展雛型。

馬來亞大學英文系高級講師、葉亞來第6代外孫女陳麗莎（Stephanie Tan Li Hsia）今天受訪指出，透過葉亞來後代家族脈絡了解葉亞來的生平與文化遺產，盼補充遭歷史教科書或葉亞來傳記敘述中被忽略的部分，除闡述新見解，也提供新的對話討論。

大馬華人社群普遍視葉亞來為吉隆坡開埠者。葉亞來對客家社群貢獻，包括為當時客家社群提供精神心靈寄託，創辦吉隆坡惠州公司，照顧同鄉落腳安頓之處等。

葉亞來1837年出生於中國，17歲時投靠在麻六甲親戚，後赴森美蘭發展，受當地客家領袖賞識，1868年正式成為吉隆坡第3任甲必丹，吉隆坡也有一條以葉亞來命名的道路，紀念協助發展吉隆坡的功績。甲必丹是荷蘭語kapitein音譯，代表「首領」意思，協助殖民政府處理僑民事務。