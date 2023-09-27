土耳其安納托利亞木製清真寺 歷史建築入選世界遺產名錄

安納托利亞木製清真寺。（取材自土耳其旅遊推廣發展局）

擁有豐富歷史文化的土耳其 ，中世紀安納托利亞（Anatolia）的木製風格清真寺以其結構中使用的熟練木雕和手工而聞名。繼戈爾迪翁（Gordion）之後，土耳其又將其列入聯合國 教科文組織世界遺產 名錄。這些清真寺於2023年9月10日至25日在沙烏地阿拉伯王國利雅德舉行的聯合國教科文組織世界遺產委員會第45屆延長會議上被列入聯合國教科文組織名錄。隨著木製清真寺被列入世界遺產名錄，使得土耳其的世界遺產數量增加至21處。

作為安納托利亞木製風格清真寺的最佳代表，成為了土耳其第一批被列入世界遺產名錄的文化遺址。該系列遺產包括建於13世紀末至14世紀中期的五座仿風格清真寺，位於土耳其的不同省份。聯合國教科文組織列入名單的清真寺包括位於孔亞（Konya）的Beyşehir Eşrefoğlu清真寺，位於埃斯基謝希爾（Eskişehir）的Sivrihisar Ulu（錫夫裡希薩爾大清真寺），位於Kastamonu（卡斯塔莫努）的Kasabaköy Mahmut Bey，安卡拉（Ankara）的Ahi Şerefeddin Arslanhane清真寺，和Afyonkarahisar Ulu（阿菲永卡拉希薩爾大清真寺）。

儘管坐落地點不同，這些清真寺都展示了共同的建築工藝特徵。根據聯合國教科文組織的介紹，清真寺獨特的建築設計包括由磚石建造的外部建築圍護結構，以及支撐平坦木質天花板和屋頂的成排木質內部柱。這些清真寺還以其精美的木雕和手工藝品脫穎而出。清真寺的宣講壇採用kündekari技術製成，展現了非凡的木藝技術。kündekari是一種裝飾藝術方法，將切割成幾何形狀的小木塊連接起來形成一個大表面，被稱為kalem işi 雕刻式裝飾，多用在門、柱頂、天花板梁和支柱的細緻木工上。這些歷史建築從中世紀至今仍保存完好，反應了安納托利亞地區的生活和文化。

安納托利亞木製清真寺。（取材自土耳其旅遊推廣發展局）

Beyşehir Eşrefoğlu清真寺建於1296年至1299年之間，是安納托利亞最大的木柱和梁式清真寺，標記了塞爾柱時期（Selju）石材和木材工藝的輝煌。它擁有許多塞爾柱清真寺的特徵：多根木柱、完全用木頭和kalem işi圖案裝飾的天花板，以及完全由木頭製成的小吧台。

錫夫裡希薩爾大清真寺是安納托利亞另一個罕見的大型木柱清真寺，因其裝飾著幾何和花卉裝飾的胡桃木吧台而聞名。這個歷經八個世紀的大清真寺擁有四個入口，由67根木柱支撐著屋頂，柱子的上部裝飾著kalem işi圖案，可容納2500人同時做禮拜。

Kasabaköy Mahmut Bey清真寺建於1366年Çandar的Beylik時期。當時成立了因塞爾柱王朝衰落而建立的公國之一，Kasabaköy Mahmut Bey便是其中佔有一席之地的木製清真寺。引人注意的是，它的建造沒有使用一顆釘子，而且其內部和木結構也很獨特。清真寺壯觀的大門也是一件藝術傑作，現存於卡斯塔莫努民族志博物館，已安裝在寺內的是複製品。

安納托利亞木製清真寺。（取材自土耳其旅遊推廣發展局）

Ahi Şerefeddin清真寺也被稱為Arslanhane。儘管它的外觀非常普通，但是它擁有八個世紀的歷史。這座清真寺建於13世紀初，在土耳其語中的意思是獅子的庇護所，因為古代獅子雕像埋在它東邊的墳墓群的牆裡。單層的清真寺通過其24根木柱和大理石的組合柱頭證明了可持續材料與木材的適配性。

阿菲永卡拉希薩爾大清真寺是阿菲永卡拉希薩爾市內最大的清真寺之一，建於1272年至1277年間。這座清真寺以其木結構、磚瓦建築和琉璃瓦，成為塞爾柱時期的一個獨特建築範例。它的木梁屋頂由40根木柱支撐，都是由工匠大師製作的。

安納托利亞的塞爾柱和鄂圖曼木製清真寺是宗教建築的罕見典範，其木材的無釘使用和手工裝飾令遊客們印象深刻。從鄂圖曼帝國時期的中心開始，在偏遠地區建造木製屋頂和木製清真寺的傳統也一直持續到20世紀初。遊客可通過主題路線參觀這些獨特的清真寺: https://faith.goturkiye.com/authentic-wooden-mosques