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幫亡父實現「人生清單」 她花6年完成54項心願

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州女子蘿拉‧卡尼近年致力實踐父親生前來不及完成的人生清單，其中包括跳傘。(取材自臉書)
新澤西州女子蘿拉‧卡尼近年致力實踐父親生前來不及完成的人生清單，其中包括跳傘。(取材自臉書)

新澤西州一名女子為父親實踐生前來不及完成的人生清單，並在過程中走出十多年前失去父親的悲痛。

德拉瓦州威明頓(Wilmington)的卡尼(Michael Carney)對生活充滿熱忱，1978年，他的女兒蘿拉‧卡尼(Laura Carney)出生時，卡尼寫下所有想做的事和所有想去的地方，列出多達60項的人生目標清單。可惜他的人生並未延續太久，2003年，54歲的卡尼在賓州的一場車禍中離世。

父親車禍離世 「人生清單」來不及完成

直到2016年，蘿拉和他的弟弟大衛‧卡尼(David Carney)才發現父親的人生清單，卡尼過世時只完成五項，其中一項標示為「失敗」。

蘿拉現在與丈夫在蒙克萊(Montclair)定居，她說當看到父親未完成的清單時，她毫不猶豫地決心替父親達成目標。

最初的計畫是在四年內完成清單，但新冠疫情及旅遊限制使計畫推遲，蘿拉最終替父親實踐54個願望，並於去年12月完成這一計畫，她替卡尼錄製他最愛的五首歌，包括電影「真善美」(the Sound of Music)插曲「雪絨花」(Edelweiss)，披頭四(Beatles)的「晚安」(Good Night)等。

一路走來，蘿拉創作部落格文章、Podcast和今年出版的回憶錄「我父親的清單」(My Father's List)，實現父親的願望幫助她走出多年來的喪父之痛。

新澤西州女子蘿拉‧卡尼近年致力實踐父親生前來不及完成的人生清單，並寫成回憶錄「我...
新澤西州女子蘿拉‧卡尼近年致力實踐父親生前來不及完成的人生清單，並寫成回憶錄「我父親的清單」。(取材自臉書)

卡尼的人生清單包含各種簡單到近乎不可能的挑戰，包括跑步10哩、收藏大量唱片、建立令人印象深刻的圖書館、與總統談話、和教宗通信、跳傘、游泳渡河、自己出航等。

「我改變了故事 我們不再是受害者」

清單上還有許多他從未去過的地方，如巴黎、倫敦、維也納、德勒斯登、柏林、紐奧良、拉斯維加斯，以及觀賞超級盃、玫瑰盃、NCAA籃球決賽。

蘿拉和丈夫幾乎花光銀行積蓄，拜訪清單上的所有地點，盡力完成各種挑戰。

如今她也為自己列了願望清單，蘿拉的生活發生許多變化，這些都值得紀錄，完成父親的願望清單幫助她克服悲傷，以及差點吞噬她的憤怒，她表示：「我改變了故事，我的父親和我再也不是受害者」。

新澤西州女子蘿拉‧卡尼近年致力實踐父親生前來不及完成的人生清單，其中包括跳傘。(...
新澤西州女子蘿拉‧卡尼近年致力實踐父親生前來不及完成的人生清單，其中包括跳傘。(取材自臉書)

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