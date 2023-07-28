為完成祖父遺願 寮國學生赴台要當中文老師 大讚「台灣人講話溫柔」

中華民國教育部台灣獎學金受獎生林英才（圖）來自寮國，即將到台灣攻讀華語教學碩士學位，期許未來能回到家鄉寮國為當地華語教學做出貢獻，完成祖父生前的遺願。（受訪者提供）

駐越南 代表處今天頒發台灣獎學金與華語文獎學金。寮國受獎生林英才期盼前往台灣攻讀華語教學碩士學位，返國為寮國的華語教學做出貢獻，完成祖父生前的遺願。

駐越南代表處28日舉辦「2023年教育部 台灣獎學金及華語文獎學金」頒獎典禮，來自越南順化（Hue）以北地區與寮國共計51人獲獎。駐越南代表石瑞琦、領務組組長昌建明、教育組組長朱多銘等觀禮。

26歲的林英才是寮國華人，家族從廣東汕頭至寮國落地生根到他是第4代。林英才從小就在寮國僑團集資成立的中文學校就讀直到高中畢業，大學進而前往位於中國廣州市的暨南大學修習國際政治。

林英才向中央社表示，他在中國念書時最初只想著畢業後回寮國當一名朝九晚五的公務員，卻因為大學期間結識許多來自香港、澳門 、台灣的朋友，間接牽起與台灣的緣份，迄今已經到台灣旅行3次。

「台灣人講話好溫柔、很親切，夜市美食數不盡」，林英才觀察，中國與台灣雖然都是說中文，但兩邊民眾的發音、字彙、語用都有一些差別，生活方式和氣氛也不太一樣，對台灣的好奇種子在心中日漸發芽。

大學畢業後，相較當一名公務員，林英才對職涯有了更多想像與常識，曾投身房地產、開火鍋店、當翻譯，並一邊投入寮國僑社活動，進而發現自己對致力僑界發展的熱情，轉念想當一名華語老師。

「祖父生前一直希望我協助寮國的中文教育發展」，林英才說，僑團集資興學以及師長不計報酬的付出才有今天的他。他將帶著自己的中國經驗前往台灣，提升與完整華語教學技能，期許做一名頂尖的中文老師。

23歲越南受獎生黎氏垂玲是越南一家台灣科技公司的職員，她說，工作常與台灣同事、客戶接觸，發現越台文化有很多相同點，且台灣的發展軌跡走在越南前面，有助提升自身思考與見識，令她愈來愈喜歡台灣。

近年來許多台灣電子廠陸續到越南投資，企業求才若渴，尤其是中文和管理人才，促成黎氏垂玲繼續前往台灣讀書的念頭，更讓中文系出身的她跨足科技領域深造，挑戰攻讀科技管理研究所。

黎氏垂玲說，從文科轉向科技管理，心裡當然有一些忐忑，但讀一般的工商管理碩士課程（MBA）又太過普通，公司同事與老闆得知她的選擇後，都很願意成為她未來求學過程的後盾，給了她滿滿的勇氣。

黎氏垂玲的「華語文能力測驗」（TOCFL）成績不僅達到6級的「精通」水準，且還特別選考正體字。她表示，未來除了繼續在科技業工作，也希望在家鄉開設語言中心，幫助更多越南人學好中文，提升職場競爭力。