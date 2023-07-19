逾8000作家要求微軟、Meta等 未付費不得拿作品訓練AI

知名作家詹姆斯．派特森 （左）和瑪格麗特．愛特伍（右）等人聯名致函要求微軟、Meta和 Alphabet在內的公司，不得在未經許可或付費的情況下使用他們的作品來訓練AI系統。（美聯社）

美國超過8000位作者聯署致函，要求微軟 、Meta和Alphabet在內的公司，不得在未經許可或付費的情況下使用他們的作品來訓練AI 系統。

聯署者不乏知名作家，包括「巫行者」（Witch&Wizard）詹姆斯．派特森（James Patterson ） 、「使女的故事」（The Handmaid's Tale）瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）和「自由」（Freedom） 強納森．法蘭岑（Jonathan Franzen）。這份由美國作家協會發出的聯署信中說，AI系統「模仿並照抄我們的語言、故事、風格和想法」。

信中說：「數百萬計有版權的書籍、文章、散文和詩歌成了AI系統無止盡菜餚中的「食物」，卻沒有埋單。」「你們斥資數十億美元來開發AI技術，付費使用我們的文章，才是公平的。少了我們的作品，AI會很單調也極其有限。」

此聯署已發函給OpenAI、IBM、Stability AI等數家科技公司的執行長。這些公司開發AI模型和Bard、ChatGPT 和Llama在內的聊天機器人。

OpenAI的ChatGPT和Google的Bard等AI產品，部分是靠網際網路的龐大文本數據集，至於這些公司是否取得使用各種數據集的許可，可使到什麼程度，外界無從得知。有的科技公司表示，他們從網絡上爬取資訊屬合理使用。

OpenAI發布新聞稿說，ChatGPT是靠「授權的內容、公開可用的內容以及由AI訓練師和使用者創建的內容」來訓練。OpenAI強調，尊重創作者和作者的權利。

美國作家協會表示，過去十年來，作家收入下降了40%。協會調查發現，2022年全職作家的年收入中位數為2萬2330美元。協會在信中說，AI讓市場充斥AI生成的內容，進一步威脅了這個職業。

美國作家協會會長瑪雅．桑巴格．朗恩發布新聞稿說：「AI產出的本質是衍生性的，我們的工作不能在未經許可、授權、補償的情況下被使用。這三者都是必須的。」