我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

逾8000作家要求微軟、Meta等 未付費不得拿作品訓練AI

編譯劉忠勇／綜合外電
知名作家詹姆斯．派特森 （左）和瑪格麗特．愛特伍（右）等人聯名致函要求微軟、Meta和 Alphabet在內的公司，不得在未經許可或付費的情況下使用他們的作品來訓練AI系統。（美聯社）
知名作家詹姆斯．派特森 （左）和瑪格麗特．愛特伍（右）等人聯名致函要求微軟、Meta和 Alphabet在內的公司，不得在未經許可或付費的情況下使用他們的作品來訓練AI系統。（美聯社）

美國超過8000位作者聯署致函，要求微軟、Meta和Alphabet在內的公司，不得在未經許可或付費的情況下使用他們的作品來訓練AI系統。

聯署者不乏知名作家，包括「巫行者」（Witch&Wizard）詹姆斯．派特森（James Patterson ） 、「使女的故事」（The Handmaid's Tale）瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）和「自由」（Freedom） 強納森．法蘭岑（Jonathan Franzen）。這份由美國作家協會發出的聯署信中說，AI系統「模仿並照抄我們的語言、故事、風格和想法」。

信中說：「數百萬計有版權的書籍、文章、散文和詩歌成了AI系統無止盡菜餚中的「食物」，卻沒有埋單。」「你們斥資數十億美元來開發AI技術，付費使用我們的文章，才是公平的。少了我們的作品，AI會很單調也極其有限。」

此聯署已發函給OpenAI、IBM、Stability AI等數家科技公司的執行長。這些公司開發AI模型和Bard、ChatGPT和Llama在內的聊天機器人。

OpenAI的ChatGPT和Google的Bard等AI產品，部分是靠網際網路的龐大文本數據集，至於這些公司是否取得使用各種數據集的許可，可使到什麼程度，外界無從得知。有的科技公司表示，他們從網絡上爬取資訊屬合理使用。

OpenAI發布新聞稿說，ChatGPT是靠「授權的內容、公開可用的內容以及由AI訓練師和使用者創建的內容」來訓練。OpenAI強調，尊重創作者和作者的權利。

美國作家協會表示，過去十年來，作家收入下降了40%。協會調查發現，2022年全職作家的年收入中位數為2萬2330美元。協會在信中說，AI讓市場充斥AI生成的內容，進一步威脅了這個職業。

美國作家協會會長瑪雅．桑巴格．朗恩發布新聞稿說：「AI產出的本質是衍生性的，我們的工作不能在未經許可、授權、補償的情況下被使用。這三者都是必須的。」

AI ChatGPT 微軟

上一則

三湘傳奇

延伸閱讀

微軟股價飆新高 宣布Office軟體AI新功能月費30美元

微軟股價飆新高 宣布Office軟體AI新功能月費30美元
馬斯克入主推特喧囂不斷 查克柏格Threads漁翁得利

馬斯克入主推特喧囂不斷 查克柏格Threads漁翁得利
微軟與Sony簽約 會讓決勝時刻留在PlayStation

微軟與Sony簽約 會讓決勝時刻留在PlayStation
微軟稱中國駭客利用程式瑕疵 盜美政府機關電郵

微軟稱中國駭客利用程式瑕疵 盜美政府機關電郵

熱門新聞

知名作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。圖為1968年舊照。(美聯社)

「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

2023-07-12 06:19

九十感言

2023-07-13 02:02
高雄市左營國中學生郭品薰熱愛運動舞蹈，擅長倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛。（記者徐如宜／攝影）

「撐下去就是妳的」 台14歲少女奪世界運動舞蹈賽雙冠

2023-07-18 02:55
王正方（左）初到美國加州，和哥哥王正中在舊金山的海洋公園合影。（王正方．圖片提供）

我那位直話直說的老哥

2023-07-15 02:02

自卑

2023-07-16 02:01

手機比命還重要

2023-07-16 02:00

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了